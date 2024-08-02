«Беспощадный продажник»: жителям ЯНАО предлагают необычную работу

Компания из Нового Уренгоя выставила вакансию в сфере недвижимости

Будущего «продажника„научат работать в сфере недвижимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заинтересованным в поиске работы жителям ЯНАО предложили стать профессионалом в новой должности — «беспощадный продажник» в сфере недвижимости. О необычной вакансии редакция URA.RU узнала на популярной онлайн-платформе в сфере занятости.

«Требуются беспощадные продажники для работы в сфере, в которой всегда есть деньги (недвижимость). Сделайте шаг в новую и очень интересную сферу деятельности», — написал работодатель на сайте hh.ru.

Из описания вакансии стало известно, что компания «Инсайт» расположена в Новом Уренгое и считает себя, одной из лидирующих на рынке городской сферы недвижимости. Доход начинающего специалиста обещают от 60 до 70 тысяч рублей, ведущий эксперт получит до 180 тысяч рублей.