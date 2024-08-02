«Беспощадный продажник»: жителям ЯНАО предлагают необычную работу

Компания из Нового Уренгоя выставила вакансию в сфере недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Нечесово. Московская область, Шаховской район, деревня, дача, дачный участок, село, продажа недвижимости
Будущего «продажника„научат работать в сфере недвижимости Фото:

Заинтересованным в поиске работы жителям ЯНАО предложили стать профессионалом в новой должности — «беспощадный продажник» в сфере недвижимости. О необычной вакансии редакция URA.RU узнала на популярной онлайн-платформе в сфере занятости.

«Требуются беспощадные продажники для работы в сфере, в которой всегда есть деньги (недвижимость). Сделайте шаг в новую и очень интересную сферу деятельности», — написал работодатель на сайте hh.ru.

Из описания вакансии стало известно, что компания «Инсайт» расположена в Новом Уренгое и считает себя, одной из лидирующих на рынке городской сферы недвижимости. Доход начинающего специалиста обещают от 60 до 70 тысяч рублей, ведущий эксперт получит до 180 тысяч рублей.

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Заинтересованным в поиске работы жителям ЯНАО предложили стать профессионалом в новой должности — «беспощадный продажник» в сфере недвижимости. О необычной вакансии редакция URA.RU узнала на популярной онлайн-платформе в сфере занятости. «Требуются беспощадные продажники для работы в сфере, в которой всегда есть деньги (недвижимость). Сделайте шаг в новую и очень интересную сферу деятельности», — написал работодатель на сайте hh.ru. Из описания вакансии стало известно, что компания «Инсайт» расположена в Новом Уренгое и считает себя, одной из лидирующих на рынке городской сферы недвижимости. Доход начинающего специалиста обещают от 60 до 70 тысяч рублей, ведущий эксперт получит до 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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