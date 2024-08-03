Пермский врач, куривший 16 лет, рассказал, как навсегда отказаться от сигарет

Врач Михаил Гойко из Перми помогает людям бросить курить

04 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Врач из Перми помогает людям бросить курить Фото: Нина Калинина © URA.RU Врач из Перми Михаил Гойко в течение 11 лет помогает людям бросить курить. Сам он курил 16 лет, но в итоге все же отказался от этой вредной привычки. Впоследствии разработал метод, с помощью которого помогает пермякам избавиться от никотиновой зависимости. URA.RU поговорило с Михаилом и узнало о том, в чем заключается его метод отказа от курения. Михаил, расскажи, пожалуйста, как давно ты помогаешь людям бросить курить и как именно ты к этому пришел? Я занимаюсь этим с 2013 года, то есть уже 11 лет. История проста: я работал заведующим отделения медпрофилактики в поликлинике № 5 в Свердловском районе Перми и ко мне обратилась главврач и попросил организовать кабинет отказа от курения. Мне эта идея понравилась, поскольку она достаточно уникальная. Мало кто работает с никотиновой зависимостью, почему-то бытует мнение, что бросить курить — не проблема, а на самом деле это большая проблема. Это был первый в Перми кабинет отказа от курения, работающий на базе бесплатной поликлиники. Скажи, ты сам когда-либо курил, была у тебя такая зависимость? Да, в том числе, поэтому идея открыть кабинет показалась мне отличной. Первый раз я попробовал курить сигареты еще в детском саду, но родители об этом узнали и мне тогда сильно влетело. Основательно я начал курить в 9-10 классе. И уже тогда выкуривал по пачке сигарет в день, а когда поступил в вуз, моя зависимость стала сильнее и в последние полгода я уже выкуривал по полторы пачки в день. Это к тому, что зависимость всегда просит больше и никогда не просит меньше! Когда я стал выкуривать по 30 сигарет в день, я понял, что с этим нужно что-то делать… Как тебе удалось бросить курить? Каким методом ты пользовался? Мой старший брат тоже курил. Он прочитал книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить» один раз и отказался от никотина. Тогда он вручил эту книгу мне и сказал: «На, попробуй!». Немного забегая вперед, хочу отметить, что у любого курильщика есть перед глазами пример старших, которые курят — в моем случае это были мама с папой и брат. В итоге первым из зависимости вышел брат, потом я, а после этого родители. В общем, прочитал я «Легкий способ бросить курить» первый раз и не курил неделю. Для меня это была уже победа! Через неделю сходил с друзьями в клуб и на фоне употребления алкоголя я закурил. Сам этого не помнил, а друзья утром показали видео и говорят: «Смотри, ты вчера курил». Я настолько расстроился, что тут же пошел и снова закурил… Во второй раз я читал книгу Карра очень быстро и надеялся, что этот фокус снова сработает, но тогда я продержался без сигарет всего два дня. В третий раз я ее уже даже не дочитал, а вот в четвертый раз я читал очень вдумчиво. Я выписывал в блокнот основные идеи и мысли этой книги. Пока читал, постоянно думал: «Ну, как так? Ведь у нас с братом одна генетика! Почему на нем сработало, а на мне — нет. Ведь должно сработать!». И в итоге именно это сработало, именно после четвертого прочтения книги я бросил курить. Это был 2008 год. Как ты относишься к различным способам бросить курить? Какой из них наиболее эффективный на твой взгляд? Ну, способов бросить курить огромное количество! Одним из самых распространенных является метод силы воли, когда человек говорит: «Все, я с завтрашнего дня не курю». Он срабатывает 50/50 — кто-то раз и навсегда забывает о сигаретах, а у других не получается. Кто-то бросает на спор, я в этот способ не особо верю, но недавно был на радиостанции и мне рассказали историю, как отец человека бросил курить, именно поспорив с кем-то. Срок спора давно истек, а мужчина так и не курит до сих пор. Метод сокращения сигарет тоже существует. Я в него не верю, но он есть. Есть лекарственная методика — никотинзаместительная терапия, когда люди используют жвачку, пластыри или таблетки. Там действующие вещества — антагонисты рецепторов, на которые никотин присоединяется. В определенных случаях медикаментозная терапия работает, но она подходит не всем. В этом случае нужно обязательно консультироваться с врачом. На мой взгляд, вся проблема именно в голове человека. То есть мы спим по восемь часов и ни разу не просыпаемся, чтобы покурить. Чем же отличается состояние бодрствования от сна? Тем, что днем включается сознание, которое создает иллюзию, что тебе нужен никотин в каком-либо виде. Если хорошо поработать с мышлением, то люди полностью и без проблем отказываются от курения. Самое главное вычистить все в своей голове и сменить устойчивые парадигмы, что курение может помочь тебе в сложный момент, что сигарета тебя успокоит. А что ты можешь сказать про вейпы? Сейчас достаточно популярно мнение о том, что они безопаснее сигарет и с их помощью можно отказаться от курения. Вейпы — это современный бич и очень большая проблема! Я не рекомендую вейпы никому! Если кто-то думает, что они помогут курить, то нет — это обманка, придуманная никотиновыми компаниями. Электронную сигарету изобрел китаец Хон Лик в 2003 году. Он создал ее, чтобы бросить курить, но сейчас он пришел к тому, что курит и обычные сигареты и вейпы. Если сам создатель не бросил курить, то о чем это говорит? Это фальшивая подмена одного на второе! Какая разница, каким образом твой организм получает никотин? Это никотин — ты все равно зависимый. Помимо этого, в вейпах содержится диацитил пропиленгликоль, который может привести к заболеванию ЕВАЛИ — поражение легких ассоциированного с электронными сигаретами и вейпами. Именно эта болезнь сейчас набирает обороты. В медицинских кругах об этом трубят буквально из каждого утюга! Эти диацитил и пропиленгликоль до сих пор являются не до конца изученными веществами. Кроме того, нет никакой нормативки, ни регламента, ничего по составу электронных сигарет и вейпов — неизвестно, что туда льют. Самое печальное, что в курение вейпов вовлекаются дети и подростки. Я всем детям говорю: «Вот смотрите, табак и его воздействие известны примерно 400-500 лет. Человечество видело последствия курения. А у вейпа буквально 10-20 лет стажа. Мы пока не знаем, что произойдет с курильщиком вейпа через 30-50-70 лет стажа его курения. Это пока неизвестно! Зачем так рисковать?! Не стоит узнавать эти последствия на личном примере». Поэтому смело могу заявить, что вейпы не являются способом отказа от курения. Подводя итог про вариации замены, хочется сказать, что единственное на что можно заменить употребление табака — это его отсутствие. Все! Других никаких замен, прогоняющих через себя никотин не существует! Их нет! Ты упоминал, что работаешь по собственному методу, который помогает людям бросить курить. Расскажи о нем. Когда я писал программу отказа от курения для кабинета в поликлинике, за основу я брал именно тот свой конспект книги Карра, который писал, когда сам бросал курить. Поскольку я врач и имею базовые понятия в анатомии, физиологии, фармакологии. Я могу простым языком объяснить как именно устроена зависимость. Именно это я и добавил в свой метод. По сути, он не уникален, это скорее конгломерат хороших рабочих методов. В любом случае, работа с каждым пациентом индивидуальна: где-то нельзя резко отказываться от никотина, в каких-то случаях разумно подключить медикаментозную терапию, а иногда можно просто обойтись психотерапевтическими практиками. Подавляющее большинство людей, которые ко мне приходят отказываются от курения. Не скрою, есть и рецидивы, но в таких случаях мы всегда разбираем, где курильщик допустил ошибку и опять стал зависимым. Как правило, достаточно 8-10 консультаций, после которых люди бросают курить. Какой случай запомнился тебе из практики больше всего? Наверное, это один из последних моих случаев. Ко мне на прием пришла женщина, которая привела свою 13-летнюю дочь. На тот момент девочка уже два года парила вейпы и даже не знала, куда ее ведут. Мы 40 минут беседовали с ней тет-а-тет и договорились просто разработать план, по которому начнем с ней работать, чтобы она отказалась от курения. Прошла неделя и мама девочки позвонила мне с сообщением, что ее дочь попала в больницу. Оказалось, что сразу после первой консультации школьница перестала курить и спустя неделю оказалась в больнице с приступом гастрита. Не всегда стоит бросать быстро и единомоментно. В случае с девочкой, отказ от никотина привел к тому, что отсутствие никотина повлияло на работу ацетилхолина, который начал медленно восстанавливаться. Именно АЦХ регулирует работу блуждающего нерва, а тот в свою очередь выработку желудочного сока. Именно концентрация желудочного сока привела к острым болям и приступу гастрита. Что бы ты хотел сказать курильщикам, которые хотят избавиться от этой вредной привычки? Я рекомендую бросать всеми возможными способами. Иногда ко мне приходят люди и заявляют, что книга Аллена Карра не работает. Тогда я их спрашиваю: Сколько раз вы ее читали и слышу в ответ — один. Этого недостаточно. Я бросил курить после того, как четыре раза ее читал! Никогда не останавливайтесь. Пробуйте разные методы, но не останавливайтесь. Рано или поздно вы найдете свой способ отказаться от табака! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач из Перми Михаил Гойко в течение 11 лет помогает людям бросить курить. Сам он курил 16 лет, но в итоге все же отказался от этой вредной привычки. Впоследствии разработал метод, с помощью которого помогает пермякам избавиться от никотиновой зависимости. URA.RU поговорило с Михаилом и узнало о том, в чем заключается его метод отказа от курения. Михаил, расскажи, пожалуйста, как давно ты помогаешь людям бросить курить и как именно ты к этому пришел? Я занимаюсь этим с 2013 года, то есть уже 11 лет. История проста: я работал заведующим отделения медпрофилактики в поликлинике № 5 в Свердловском районе Перми и ко мне обратилась главврач и попросил организовать кабинет отказа от курения. Мне эта идея понравилась, поскольку она достаточно уникальная. Мало кто работает с никотиновой зависимостью, почему-то бытует мнение, что бросить курить — не проблема, а на самом деле это большая проблема. Это был первый в Перми кабинет отказа от курения, работающий на базе бесплатной поликлиники. Скажи, ты сам когда-либо курил, была у тебя такая зависимость? Да, в том числе, поэтому идея открыть кабинет показалась мне отличной. Первый раз я попробовал курить сигареты еще в детском саду, но родители об этом узнали и мне тогда сильно влетело. Основательно я начал курить в 9-10 классе. И уже тогда выкуривал по пачке сигарет в день, а когда поступил в вуз, моя зависимость стала сильнее и в последние полгода я уже выкуривал по полторы пачки в день. Это к тому, что зависимость всегда просит больше и никогда не просит меньше! Когда я стал выкуривать по 30 сигарет в день, я понял, что с этим нужно что-то делать… Как тебе удалось бросить курить? Каким методом ты пользовался? Мой старший брат тоже курил. Он прочитал книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить» один раз и отказался от никотина. Тогда он вручил эту книгу мне и сказал: «На, попробуй!». Немного забегая вперед, хочу отметить, что у любого курильщика есть перед глазами пример старших, которые курят — в моем случае это были мама с папой и брат. В итоге первым из зависимости вышел брат, потом я, а после этого родители. В общем, прочитал я «Легкий способ бросить курить» первый раз и не курил неделю. Для меня это была уже победа! Через неделю сходил с друзьями в клуб и на фоне употребления алкоголя я закурил. Сам этого не помнил, а друзья утром показали видео и говорят: «Смотри, ты вчера курил». Я настолько расстроился, что тут же пошел и снова закурил… Во второй раз я читал книгу Карра очень быстро и надеялся, что этот фокус снова сработает, но тогда я продержался без сигарет всего два дня. В третий раз я ее уже даже не дочитал, а вот в четвертый раз я читал очень вдумчиво. Я выписывал в блокнот основные идеи и мысли этой книги. Пока читал, постоянно думал: «Ну, как так? Ведь у нас с братом одна генетика! Почему на нем сработало, а на мне — нет. Ведь должно сработать!». И в итоге именно это сработало, именно после четвертого прочтения книги я бросил курить. Это был 2008 год. Как ты относишься к различным способам бросить курить? Какой из них наиболее эффективный на твой взгляд? Ну, способов бросить курить огромное количество! Одним из самых распространенных является метод силы воли, когда человек говорит: «Все, я с завтрашнего дня не курю». Он срабатывает 50/50 — кто-то раз и навсегда забывает о сигаретах, а у других не получается. Кто-то бросает на спор, я в этот способ не особо верю, но недавно был на радиостанции и мне рассказали историю, как отец человека бросил курить, именно поспорив с кем-то. Срок спора давно истек, а мужчина так и не курит до сих пор. Метод сокращения сигарет тоже существует. Я в него не верю, но он есть. Есть лекарственная методика — никотинзаместительная терапия, когда люди используют жвачку, пластыри или таблетки. Там действующие вещества — антагонисты рецепторов, на которые никотин присоединяется. В определенных случаях медикаментозная терапия работает, но она подходит не всем. В этом случае нужно обязательно консультироваться с врачом. На мой взгляд, вся проблема именно в голове человека. То есть мы спим по восемь часов и ни разу не просыпаемся, чтобы покурить. Чем же отличается состояние бодрствования от сна? Тем, что днем включается сознание, которое создает иллюзию, что тебе нужен никотин в каком-либо виде. Если хорошо поработать с мышлением, то люди полностью и без проблем отказываются от курения. Самое главное вычистить все в своей голове и сменить устойчивые парадигмы, что курение может помочь тебе в сложный момент, что сигарета тебя успокоит. А что ты можешь сказать про вейпы? Сейчас достаточно популярно мнение о том, что они безопаснее сигарет и с их помощью можно отказаться от курения. Вейпы — это современный бич и очень большая проблема! Я не рекомендую вейпы никому! Если кто-то думает, что они помогут курить, то нет — это обманка, придуманная никотиновыми компаниями. Электронную сигарету изобрел китаец Хон Лик в 2003 году. Он создал ее, чтобы бросить курить, но сейчас он пришел к тому, что курит и обычные сигареты и вейпы. Если сам создатель не бросил курить, то о чем это говорит? Это фальшивая подмена одного на второе! Какая разница, каким образом твой организм получает никотин? Это никотин — ты все равно зависимый. Помимо этого, в вейпах содержится диацитил пропиленгликоль, который может привести к заболеванию ЕВАЛИ — поражение легких ассоциированного с электронными сигаретами и вейпами. Именно эта болезнь сейчас набирает обороты. В медицинских кругах об этом трубят буквально из каждого утюга! Эти диацитил и пропиленгликоль до сих пор являются не до конца изученными веществами. Кроме того, нет никакой нормативки, ни регламента, ничего по составу электронных сигарет и вейпов — неизвестно, что туда льют. Самое печальное, что в курение вейпов вовлекаются дети и подростки. Я всем детям говорю: «Вот смотрите, табак и его воздействие известны примерно 400-500 лет. Человечество видело последствия курения. А у вейпа буквально 10-20 лет стажа. Мы пока не знаем, что произойдет с курильщиком вейпа через 30-50-70 лет стажа его курения. Это пока неизвестно! Зачем так рисковать?! Не стоит узнавать эти последствия на личном примере». Поэтому смело могу заявить, что вейпы не являются способом отказа от курения. Подводя итог про вариации замены, хочется сказать, что единственное на что можно заменить употребление табака — это его отсутствие. Все! Других никаких замен, прогоняющих через себя никотин не существует! Их нет! Ты упоминал, что работаешь по собственному методу, который помогает людям бросить курить. Расскажи о нем. Когда я писал программу отказа от курения для кабинета в поликлинике, за основу я брал именно тот свой конспект книги Карра, который писал, когда сам бросал курить. Поскольку я врач и имею базовые понятия в анатомии, физиологии, фармакологии. Я могу простым языком объяснить как именно устроена зависимость. Именно это я и добавил в свой метод. По сути, он не уникален, это скорее конгломерат хороших рабочих методов. В любом случае, работа с каждым пациентом индивидуальна: где-то нельзя резко отказываться от никотина, в каких-то случаях разумно подключить медикаментозную терапию, а иногда можно просто обойтись психотерапевтическими практиками. Подавляющее большинство людей, которые ко мне приходят отказываются от курения. Не скрою, есть и рецидивы, но в таких случаях мы всегда разбираем, где курильщик допустил ошибку и опять стал зависимым. Как правило, достаточно 8-10 консультаций, после которых люди бросают курить. Какой случай запомнился тебе из практики больше всего? Наверное, это один из последних моих случаев. Ко мне на прием пришла женщина, которая привела свою 13-летнюю дочь. На тот момент девочка уже два года парила вейпы и даже не знала, куда ее ведут. Мы 40 минут беседовали с ней тет-а-тет и договорились просто разработать план, по которому начнем с ней работать, чтобы она отказалась от курения. Прошла неделя и мама девочки позвонила мне с сообщением, что ее дочь попала в больницу. Оказалось, что сразу после первой консультации школьница перестала курить и спустя неделю оказалась в больнице с приступом гастрита. Не всегда стоит бросать быстро и единомоментно. В случае с девочкой, отказ от никотина привел к тому, что отсутствие никотина повлияло на работу ацетилхолина, который начал медленно восстанавливаться. Именно АЦХ регулирует работу блуждающего нерва, а тот в свою очередь выработку желудочного сока. Именно концентрация желудочного сока привела к острым болям и приступу гастрита. Что бы ты хотел сказать курильщикам, которые хотят избавиться от этой вредной привычки? Я рекомендую бросать всеми возможными способами. Иногда ко мне приходят люди и заявляют, что книга Аллена Карра не работает. Тогда я их спрашиваю: Сколько раз вы ее читали и слышу в ответ — один. Этого недостаточно. Я бросил курить после того, как четыре раза ее читал! Никогда не останавливайтесь. Пробуйте разные методы, но не останавливайтесь. Рано или поздно вы найдете свой способ отказаться от табака!