Отец обвинил курганскую бабушку в похищении ребенка из детсада Санкт-Петербурга

02 августа 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Бабушка увезла внучку в Курган, забрав из детсада в Санкт-Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семейная драма вокруг шестилетней девочки разыгралась на два города — Санкт-Петербург и Курган. Отец-одиночка завил, что родная бабушка похитила его дочь из детского сада в Санкт-Петербурге и увезла в Курган, чтобы отдать в детский дом. Мужчина обратился в полицию, но возвращать ребенка ему пришлось самостоятельно, убегая от преследования. Бабушка утверждает, что спасала внучку от истощения и нездорового отца. История, в которой следует разобраться органам опеки, в материале URA.RU. Обвинение в похищении В конце июня 2024 года выходец из Кургана Денис А. разместил в соцсетях пост о похищении дочки бабушкой. «Из детского сада в Санкт-Петербурге была похищена несовершеннолетняя [имя]. В этот день бабушка ребенка забрала из садика без предупреждения в середине дня, приехав из Кургана в Санкт-Петербург. С тех пор местонахождение и состояние ребенка не известно. Бабушка отказывается возвращать ребенка. Документов на девочку у нее нет, ребенка она удерживает незаконно. Отцом было написано заявление о похищении ребенка в полицию Санкт-Петербурга. Отец — единственный родитель девочки, так как мать умерла прошлой осенью», — указано в посте. Девочка из Кургана Денис рассказал URA.RU, что проживает в Санкт-Петербурге с 2012 года. «Дочка родилась в Кургане в 2018 году, так как ее мама Лиза тоже из Кургана. У меня это второй брак. После родов у Лизы обнаружили туберкулез в закрытой форме. Ее направили на лечение, а новорожденная попала в дом малютки», — рассказал мужчина. Он приезжал в Курган, но ребенка не отдали из-за отсутствия некоторых документов. Супруге сделали операцию, после выздоровления она забрала дочь и вернулась в Санкт-Петербург. Позже устроилась на работу. «Лиза умерла в октябре 2023 года от сердечной недостаточности, просто не проснулась утром», — продолжает собеседник. После смерти жены Денис остался один с дочерью. Он оформил на свою мать — бабушку девочки доверенность у нотариуса, но после инцидента аннулировал ее. Он арендует комнату, работает курьером, пока ребенок находится в детсаду. Причина конфликта Родная мать Дениса много лет подозревает его в злоупотреблении алкоголем и наркомании. Она считает, что его жена Лиза умерла из-за наркотиков. У Дениса есть заключение о смерти, где указано, что в крови Лизы не было следов алкоголя и наркотических веществ. Сам он категорически отвергает обвинения родственницы. Возвращение ребенка и бегство 18 июля Денис приехал в Курган и устроил засаду у дома бабушки. Когда бабушка с внучкой вышли на улицу, он расцепил их руки, забрал дочь и побежал. «Бабушка стала кричать о помощи. Пока мы бежали по улице, нас догнали трое мужчин по очереди, и группа женщин пыталась задержать нас. Всем им бабушка кричала, что не знает кто я. В ответ этим людям я показывал свидетельство о рождении дочери и свой паспорт, практически на бегу. Дочь каждому сказала, что я ее папа», — продолжает Денис. Бабушка написала на него заявление в полицию. Он дал объяснения и полиции, и опеке. Сейчас отец с дочерью вернулся в Санкт-Петербург. Он хочет сменить адрес проживания, а также разобраться в том, как бабушка смогла без его согласия вывести ребенка в Курган. Позиция бабушки Бабушка заявила URA.RU, что хочет спасти внучку от отца, употребляющего запрещенные вещества. «Зачем мне забирать внучку, чтобы сдать ее в детдом? Это неправда. Я забрала ее, чтобы лечить. У нее истощение, проблемы со зрением, психикой. Я отвела ребенка в больницу, откормила за месяц, записала к психологу, но он забрал ее», — рассказала женщина. По ее словам, сын арендует в Питере комнатушку, но не оформляет прописку. К нему ходят наркозависимые друзья. Он редко водит внучку в детский сад — она днями сидит взаперти. При этом семья живет на выплаты ребенка по потере кормильца (чуть более 40 тыс. рублей). Бабушка предлагала сыну вернуться в Курган и пройти лечение от зависимости. Он отказался. Она на пенсии, но работает при храме, поэтому готова воспитать и обеспечить внучку. Женщина обращалась в опеку, но там ей объяснили, что пока доказательств пагубного пристрастия отца нет, вмешаться они не могут. Опека Санкт-Петербурга не может проверить условия содержания ребенка, так как нет прописки. Остается возможность проверить регулярность посещения детсада. Пенсионерка написала письмо юристу, экс-омбудсмену Павлу Астахову. Если ей не удастся договориться с сыном о судьбе внучки, она планируется обратиться за помощью в СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семейная драма вокруг шестилетней девочки разыгралась на два города — Санкт-Петербург и Курган. Отец-одиночка завил, что родная бабушка похитила его дочь из детского сада в Санкт-Петербурге и увезла в Курган, чтобы отдать в детский дом. Мужчина обратился в полицию, но возвращать ребенка ему пришлось самостоятельно, убегая от преследования. Бабушка утверждает, что спасала внучку от истощения и нездорового отца. История, в которой следует разобраться органам опеки, в материале URA.RU. В конце июня 2024 года выходец из Кургана Денис А. разместил в соцсетях пост о похищении дочки бабушкой. «Из детского сада в Санкт-Петербурге была похищена несовершеннолетняя [имя]. В этот день бабушка ребенка забрала из садика без предупреждения в середине дня, приехав из Кургана в Санкт-Петербург. С тех пор местонахождение и состояние ребенка не известно. Бабушка отказывается возвращать ребенка. Документов на девочку у нее нет, ребенка она удерживает незаконно. Отцом было написано заявление о похищении ребенка в полицию Санкт-Петербурга. Отец — единственный родитель девочки, так как мать умерла прошлой осенью», — указано в посте. Денис рассказал URA.RU, что проживает в Санкт-Петербурге с 2012 года. «Дочка родилась в Кургане в 2018 году, так как ее мама Лиза тоже из Кургана. У меня это второй брак. После родов у Лизы обнаружили туберкулез в закрытой форме. Ее направили на лечение, а новорожденная попала в дом малютки», — рассказал мужчина. Он приезжал в Курган, но ребенка не отдали из-за отсутствия некоторых документов. Супруге сделали операцию, после выздоровления она забрала дочь и вернулась в Санкт-Петербург. Позже устроилась на работу. «Лиза умерла в октябре 2023 года от сердечной недостаточности, просто не проснулась утром», — продолжает собеседник. После смерти жены Денис остался один с дочерью. Он оформил на свою мать — бабушку девочки доверенность у нотариуса, но после инцидента аннулировал ее. Он арендует комнату, работает курьером, пока ребенок находится в детсаду. Родная мать Дениса много лет подозревает его в злоупотреблении алкоголем и наркомании. Она считает, что его жена Лиза умерла из-за наркотиков. У Дениса есть заключение о смерти, где указано, что в крови Лизы не было следов алкоголя и наркотических веществ. Сам он категорически отвергает обвинения родственницы. 18 июля Денис приехал в Курган и устроил засаду у дома бабушки. Когда бабушка с внучкой вышли на улицу, он расцепил их руки, забрал дочь и побежал. «Бабушка стала кричать о помощи. Пока мы бежали по улице, нас догнали трое мужчин по очереди, и группа женщин пыталась задержать нас. Всем им бабушка кричала, что не знает кто я. В ответ этим людям я показывал свидетельство о рождении дочери и свой паспорт, практически на бегу. Дочь каждому сказала, что я ее папа», — продолжает Денис. Бабушка написала на него заявление в полицию. Он дал объяснения и полиции, и опеке. Сейчас отец с дочерью вернулся в Санкт-Петербург. Он хочет сменить адрес проживания, а также разобраться в том, как бабушка смогла без его согласия вывести ребенка в Курган. Бабушка заявила URA.RU, что хочет спасти внучку от отца, употребляющего запрещенные вещества. «Зачем мне забирать внучку, чтобы сдать ее в детдом? Это неправда. Я забрала ее, чтобы лечить. У нее истощение, проблемы со зрением, психикой. Я отвела ребенка в больницу, откормила за месяц, записала к психологу, но он забрал ее», — рассказала женщина. По ее словам, сын арендует в Питере комнатушку, но не оформляет прописку. К нему ходят наркозависимые друзья. Он редко водит внучку в детский сад — она днями сидит взаперти. При этом семья живет на выплаты ребенка по потере кормильца (чуть более 40 тыс. рублей). Бабушка предлагала сыну вернуться в Курган и пройти лечение от зависимости. Он отказался. Она на пенсии, но работает при храме, поэтому готова воспитать и обеспечить внучку. Женщина обращалась в опеку, но там ей объяснили, что пока доказательств пагубного пристрастия отца нет, вмешаться они не могут. Опека Санкт-Петербурга не может проверить условия содержания ребенка, так как нет прописки. Остается возможность проверить регулярность посещения детсада. Пенсионерка написала письмо юристу, экс-омбудсмену Павлу Астахову. Если ей не удастся договориться с сыном о судьбе внучки, она планируется обратиться за помощью в СМИ.