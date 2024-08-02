02 августа 2024

Сенатор Савельев указал в документах, что не женат

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Савельев в суде не признал вину Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев указал в документах, оглашенных судом, что не женат. Об этом говорится в постановлении судьи.

«Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково, не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего сенатором Российской Федерации», — прозвучало в постановлении судьи. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, Савельев пробудет в СИЗО в течении двух месяцев. Сам Савельев не признал вину. Его защита планирует обжаловать решение суда.

Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора неприкосновенности.

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Сенатор Дмитрий Савельев указал в документах, оглашенных судом, что не женат. Об этом говорится в постановлении судьи. «Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково, не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего сенатором Российской Федерации», — прозвучало в постановлении судьи. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, Савельев пробудет в СИЗО в течении двух месяцев. Сам Савельев не признал вину. Его защита планирует обжаловать решение суда. Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора неприкосновенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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