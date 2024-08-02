Сенатор Савельев указал в документах, что не женат

03 августа 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Савельев в суде не признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатор Дмитрий Савельев указал в документах, оглашенных судом, что не женат. Об этом говорится в постановлении судьи. «Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково, не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего сенатором Российской Федерации», — прозвучало в постановлении судьи. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, Савельев пробудет в СИЗО в течении двух месяцев. Сам Савельев не признал вину. Его защита планирует обжаловать решение суда. Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора неприкосновенности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Дмитрий Савельев указал в документах, оглашенных судом, что не женат. Об этом говорится в постановлении судьи. «Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково, не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего сенатором Российской Федерации», — прозвучало в постановлении судьи. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, Савельев пробудет в СИЗО в течении двух месяцев. Сам Савельев не признал вину. Его защита планирует обжаловать решение суда. Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. Генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить сенатора неприкосновенности.