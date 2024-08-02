«Интерфакс»: генпрокурор просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева

Дмитрий Савельев причастен к организации убийства, пишут СМИ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов просит Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева («Единая Россия») неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Генпрокурор просит лишить неприкосновенности Савельева. В связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в публикации.
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