«Интерфакс»: генпрокурор просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева

02 августа 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Савельев причастен к организации убийства, пишут СМИ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов просит Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева («Единая Россия») неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс». «Генпрокурор просит лишить неприкосновенности Савельева. В связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в публикации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов просит Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева («Единая Россия») неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс». «Генпрокурор просит лишить неприкосновенности Савельева. В связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в публикации.