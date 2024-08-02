«Интерфакс»: генпрокурор просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева

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Дмитрий Савельев причастен к организации убийства, пишут СМИ Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов просит Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева («Единая Россия») неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Генпрокурор просит лишить неприкосновенности Савельева. В связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в публикации.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов просит Совфед лишить сенатора Дмитрия Савельева («Единая Россия») неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс». «Генпрокурор просит лишить неприкосновенности Савельева. В связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в публикации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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