S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта»

03 августа 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Это решение S&P Global стало вторым случаем понижения кредитного рейтинга Украины Фото: Официальный сайт президента Украины S&P Global, одно из ведущих американских рейтинговых агентств, объявило о понижении кредитного рейтинга Украины до статуса «выборочный дефолт». Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026, как уточняется в пресс-релизе агентства. «Изменение рейтинга связано с отсутствием платежа по купону украинских евробондов-2026», — отмечается в сообщении пресс-службы S&P Global. Агентство также указывает на новый закон, принятый в середине июля, который позволяет украинскому правительству приостанавливать выплаты по внешним займам. Это решение S&P Global стало вторым случаем понижения кредитного рейтинга Украины крупными рейтинговыми агентствами в последнее время, следуя за действиями Fitch 25 июля, которое также снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины до уровня, предполагающего неизбежность дефолта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

S&P Global, одно из ведущих американских рейтинговых агентств, объявило о понижении кредитного рейтинга Украины до статуса «выборочный дефолт». Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026, как уточняется в пресс-релизе агентства. «Изменение рейтинга связано с отсутствием платежа по купону украинских евробондов-2026», — отмечается в сообщении пресс-службы S&P Global. Агентство также указывает на новый закон, принятый в середине июля, который позволяет украинскому правительству приостанавливать выплаты по внешним займам. Это решение S&P Global стало вторым случаем понижения кредитного рейтинга Украины крупными рейтинговыми агентствами в последнее время, следуя за действиями Fitch 25 июля, которое также снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины до уровня, предполагающего неизбежность дефолта.