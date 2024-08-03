Арестованный сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате

Сенатор Савельев был свидетелем по делу о растрате бизнесмена Ионова
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Савельев (справа) был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Арестованный сенатор Дмитрий Савельев проходил свидетелем по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в его фирме «Оптомониторинг». Об этом сообщили в РИА Новости.

«Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником гендиректора „Оптомониторинг“, где сенатор являлся соучредителем, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости», — добавили в РИА Новости.

По предварительным данным, в 2018 году Сергей Ионов дал показания, согласно которым он получил 1,6 миллиона рублей для командировок, однако потратил их на другие нужды. Савельев был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова.

Ранее сообщалось, что Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера Ионова. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.

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Арестованный сенатор Дмитрий Савельев проходил свидетелем по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в его фирме «Оптомониторинг». Об этом сообщили в РИА Новости. «Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником гендиректора „Оптомониторинг“, где сенатор являлся соучредителем, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости», — добавили в РИА Новости. По предварительным данным, в 2018 году Сергей Ионов дал показания, согласно которым он получил 1,6 миллиона рублей для командировок, однако потратил их на другие нужды. Савельев был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова. Ранее сообщалось, что Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера Ионова. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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