Арестованный сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате

Арестованный сенатор Дмитрий Савельев проходил свидетелем по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в его фирме «Оптомониторинг». Об этом сообщили в РИА Новости.
«Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником гендиректора „Оптомониторинг“, где сенатор являлся соучредителем, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости», — добавили в РИА Новости.
По предварительным данным, в 2018 году Сергей Ионов дал показания, согласно которым он получил 1,6 миллиона рублей для командировок, однако потратил их на другие нужды. Савельев был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова.
Ранее сообщалось, что Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера Ионова. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.
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