Арестованный сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате

Сенатор Савельев был свидетелем по делу о растрате бизнесмена Ионова

03 августа 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

Савельев (справа) был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова Фото: council.gov.ru новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Арестованный сенатор Дмитрий Савельев проходил свидетелем по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в его фирме «Оптомониторинг». Об этом сообщили в РИА Новости. «Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником гендиректора „Оптомониторинг“, где сенатор являлся соучредителем, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости», — добавили в РИА Новости. По предварительным данным, в 2018 году Сергей Ионов дал показания, согласно которым он получил 1,6 миллиона рублей для командировок, однако потратил их на другие нужды. Савельев был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова. Ранее сообщалось, что Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера Ионова. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный сенатор Дмитрий Савельев проходил свидетелем по делу бизнесмена Сергея Ионова о растрате в его фирме «Оптомониторинг». Об этом сообщили в РИА Новости. «Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником гендиректора „Оптомониторинг“, где сенатор являлся соучредителем, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости», — добавили в РИА Новости. По предварительным данным, в 2018 году Сергей Ионов дал показания, согласно которым он получил 1,6 миллиона рублей для командировок, однако потратил их на другие нужды. Савельев был свидетелем и подтвердил показания осужденного Ионова. Ранее сообщалось, что Савельева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в подготовке убийства своего партнера Ионова. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.