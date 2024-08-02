Сенатора Савельева арестовали по делу о подготовке убийства: подробности заседания и уголовного дела

Сенатора Савельева отправили в СИЗО на два месяца

Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства своего партнера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев был задержан сразу после заседания Совета Федерации по обвинению в подготовке убийства предпринимателя. Московский суд определил для Савельева меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. О том, как прошло заседание суда и подробности уголовного дела — в материале URA.RU.

Как прошло задержание Савельева

Савельев был задержан на выходе из зала заседания Совета Федерации. Генпрокурор Игорь Краснов внес представление о лишении сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности, что стало предвестником его последующего задержания. Савельев, который выразил уверенность в своей невиновности, заявив о сфабрикованности обвинений, был остановлен при попытке покинуть зал. После проведения обыска в его загородном доме и допроса в центральном офисе СКР, сенатору было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству.

Как прошло заседание суда

Савельев был доставлен в Басманный суд Москвы, где рассматривалось ходатайство о его аресте. В ходе заседания суда, где Савельев представил свои личные данные. Позже стало известно, что сенатор указал в документах, оглашенных судом, что не женат. После этого следователь попросил закрыть заседание «в связи с возможным нарушением тайны частной жизни и тайны следствия». Несмотря на просьбу защиты о мере пресечения, не связанной с арестом, судья Тимур Вахрамеев удовлетворил ходатайство следствия и отправил сенатора в СИЗО на два месяца.

Подробности уголовного дела

В уголовном деле против сенатора Дмитрия Савельева, ведомом ГСУ СКР, фигурирует обвинение в организации убийства его бывшего делового партнера Сергея Ионова летом 2023 года. По версии следствия, конфликт между ними возник из-за личных неприязненных отношений. Ионов, ранее занимавший должность советника в компании «Оптомониторинг», был уволен, а затем осужден за растрату. Савельев, владевший значительными активами в нефтяном бизнесе, предположительно, через Ионова инвестировал в развитие компании.

В ходе расследования ФСБ инсценировала убийство Ионова, после чего Савельев, предположительно, выплатил деньги за заказное преступление. Посредники подтвердили передачу денег, что стало дополнительным доказательством его причастности к преступлению. ФСБ задержала исполнителя и посредника при передаче денег.

Сам Савельев выражает уверенность в своей невиновности и заявляет о сфабрикованности обвинений (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU