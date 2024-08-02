Пермяк рассказал о страшном взгляде полицейского, который его избил

Полицейский, жестоко избивший пермяка, признал вину

03 августа 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Арестован пермский полицейский за избиение водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После избиения сотрудником Госавтоинспекции, пермский водитель Артем Мотырев до сих пор не может забыть страшный взгляд полицейского. Правоохранитель уже признал свою вину. Об этом рассказал пострадавший от произвола пермяк. «Я опасаюсь сотрудника дорожной полиции Артура Шартдинова, до сих пор помню его страшный взгляд. Он признал свою вину в превышении полномочий и находится под домашним арестом в своем доме в Чернушке», — передает «РБК-Пермь» слова Мотырева. По версии следствия, вечером 20 июля сотрудник Госавтоинспекции Шартдинов остановил в Чернушке автомобиль, которым управлял самозанятый Мотырев. Затем правоохранитель надел наручники на водителя и избил его так, что у пострадавшего лопнула барабанная перепонка в ухе, отмечает издание. Уточняется, что заведено уголовное дело по факту превышения полномочий полицейским. Суд заключил его под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После избиения сотрудником Госавтоинспекции, пермский водитель Артем Мотырев до сих пор не может забыть страшный взгляд полицейского. Правоохранитель уже признал свою вину. Об этом рассказал пострадавший от произвола пермяк. «Я опасаюсь сотрудника дорожной полиции Артура Шартдинова, до сих пор помню его страшный взгляд. Он признал свою вину в превышении полномочий и находится под домашним арестом в своем доме в Чернушке», — передает «РБК-Пермь» слова Мотырева. По версии следствия, вечером 20 июля сотрудник Госавтоинспекции Шартдинов остановил в Чернушке автомобиль, которым управлял самозанятый Мотырев. Затем правоохранитель надел наручники на водителя и избил его так, что у пострадавшего лопнула барабанная перепонка в ухе, отмечает издание. Уточняется, что заведено уголовное дело по факту превышения полномочий полицейским. Суд заключил его под домашний арест.