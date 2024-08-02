02 августа 2024

МЧС: три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, штаб мчс, экстренные службы, ликвидация последствий, сибирская 81
Всего при ЧП пострадало 26 человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Три человека находятся в тяжелом состоянии после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, отчитываясь перед полпредом в УрФО. Его цитирует пресс-служба полпредства.

«Всего пострадали 26 человек, из них погибли десять. В больницах находятся 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — передает слова telegram-канал Info Urfo.

ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Три человека находятся в тяжелом состоянии после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, отчитываясь перед полпредом в УрФО. Его цитирует пресс-служба полпредства. «Всего пострадали 26 человек, из них погибли десять. В больницах находятся 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — передает слова telegram-канал Info Urfo. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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