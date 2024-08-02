МЧС: три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Нижнем Тагиле

03 августа 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Всего при ЧП пострадало 26 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Три человека находятся в тяжелом состоянии после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, отчитываясь перед полпредом в УрФО. Его цитирует пресс-служба полпредства. «Всего пострадали 26 человек, из них погибли десять. В больницах находятся 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — передает слова telegram-канал Info Urfo. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три человека находятся в тяжелом состоянии после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, отчитываясь перед полпредом в УрФО. Его цитирует пресс-служба полпредства. «Всего пострадали 26 человек, из них погибли десять. В больницах находятся 11 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — передает слова telegram-канал Info Urfo. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.