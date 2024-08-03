В Шебекино при обстреле ВСУ ранены двое мирных жителей

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинской армии пострадали двое мирных жителей, их доставили в больницу. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.
В самом Шебекино, по предварительным данным, в результате обстрела различные повреждения выявлены в шести частных домах. Также было повреждено остекление в одном из коммерческих объектов и многоквартирном доме. Кроме ого, снаряды посекли линии электро- и газоснабжения и один автомобиль.
Ранее в регионе в селе Солохи часть жителей осталась без света из-за обстрела ВСУ. В ближайшее время спецслужбы приступят к восстановлению линии электропередачи, сообщил Гладков. По предварительным данным, раненых не было обнаружено, пишет MK.RU.
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В Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинской армии пострадали двое мирных жителей, их доставили в больницу. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. В самом Шебекино, по предварительным данным, в результате обстрела различные повреждения выявлены в шести частных домах. Также было повреждено остекление в одном из коммерческих объектов и многоквартирном доме. Кроме ого, снаряды посекли линии электро- и газоснабжения и один автомобиль. Ранее в регионе в селе Солохи часть жителей осталась без света из-за обстрела ВСУ. В ближайшее время спецслужбы приступят к восстановлению линии электропередачи, сообщил Гладков. По предварительным данным, раненых не было обнаружено, пишет MK.RU.