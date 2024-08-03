В Шебекино при обстреле ВСУ ранены двое мирных жителей

03 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Пострадавшие в Белгородской области направлены в больницы, сообщил Гладков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинской армии пострадали двое мирных жителей, их доставили в больницу. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки», — передает Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. В самом Шебекино, по предварительным данным, в результате обстрела различные повреждения выявлены в шести частных домах. Также было повреждено остекление в одном из коммерческих объектов и многоквартирном доме. Кроме ого, снаряды посекли линии электро- и газоснабжения и один автомобиль. Ранее в регионе в селе Солохи часть жителей осталась без света из-за обстрела ВСУ. В ближайшее время спецслужбы приступят к восстановлению линии электропередачи, сообщил Гладков. По предварительным данным, раненых не было обнаружено, пишет MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинской армии пострадали двое мирных жителей, их доставили в больницу. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. В самом Шебекино, по предварительным данным, в результате обстрела различные повреждения выявлены в шести частных домах. Также было повреждено остекление в одном из коммерческих объектов и многоквартирном доме. Кроме ого, снаряды посекли линии электро- и газоснабжения и один автомобиль. Ранее в регионе в селе Солохи часть жителей осталась без света из-за обстрела ВСУ. В ближайшее время спецслужбы приступят к восстановлению линии электропередачи, сообщил Гладков. По предварительным данным, раненых не было обнаружено, пишет MK.RU.