На заводе зятя курганского сенатора Муратова проходит показ мод. Фото, видео

Показ мод на заводе «Кургандормаш» удивил зрителей своим размахом

03 августа 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Курганский завод стал площадкой для модного показа Фото: Влад Грозный © URA.RU Яркий и зрелищный показ мод на индустриальном предприятии в Кургане вызвал огромный интерес у курганцев. Об этом рассказал на открытии модного показа на заводе «Кургандормаш» замначальника областного управления культуры Алексей Гудков. Председателем совета директоров предприятия является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Показ мод на заводе „Кургандормаш“ является результатом сотрудничества государства, бизнеса и творческих деятелей. Это прекрасное мероприятие, за которое хочу поблагодарить организаторов, художников и модельеров», — подчеркнул Гудков. В стенах «Кургандормаша» собрались 24 дизайнера одежды из Екатеринбурга, Тюмени, Иркутска, Омска, Нижнего Тагила и Москвы. Действующий цех по сбору техники 3 августа превратился в фэшн-площадку. Гости стали свидетелями мистической картины, на которой вместе были — брутальная техника и грациозные модели. Открыл показ мод коллектив из КГУ «Акмэ». Затем зрители насладились яркими образами дизайнера Дарьи Немчиновой в сопровождении роботов Вертеров (Екатеринбург). Режиссером-постановщиком показа мод выступила модель, актриса и телеведущая Fashion TV Елена Новикова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яркий и зрелищный показ мод на индустриальном предприятии в Кургане вызвал огромный интерес у курганцев. Об этом рассказал на открытии модного показа на заводе «Кургандормаш» замначальника областного управления культуры Алексей Гудков. Председателем совета директоров предприятия является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Показ мод на заводе „Кургандормаш“ является результатом сотрудничества государства, бизнеса и творческих деятелей. Это прекрасное мероприятие, за которое хочу поблагодарить организаторов, художников и модельеров», — подчеркнул Гудков. В стенах «Кургандормаша» собрались 24 дизайнера одежды из Екатеринбурга, Тюмени, Иркутска, Омска, Нижнего Тагила и Москвы. Действующий цех по сбору техники 3 августа превратился в фэшн-площадку. Гости стали свидетелями мистической картины, на которой вместе были — брутальная техника и грациозные модели. Открыл показ мод коллектив из КГУ «Акмэ». Затем зрители насладились яркими образами дизайнера Дарьи Немчиновой в сопровождении роботов Вертеров (Екатеринбург). Режиссером-постановщиком показа мод выступила модель, актриса и телеведущая Fashion TV Елена Новикова.