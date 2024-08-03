Иран раскрыл подробности гибели Хании и пообещал отомстить за него

КСИР: Иран отомстит за убийство Хании и наказание будет жестоким

03 августа 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

КСИР заявил, что Иран ответит виновным за убийство Хании Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит Израилем при поддержке американкой стороны. Выстрел был сделан из снаряда малой дальности, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там отметили, что Иран отомстит за этой убийство. «Этот акт был спланирован и выполнен сионистским режимом при поддержке преступного правительства США», — передает КСИР в своем telegram-канале . Отмечается, что операция была выполнена выстрелом из снаряда малой дальности, масса боеголовки составляла порядка семи килограмм. Также в КСИР добавили, что Иран даст ответ виновным за убийство главы политбюро ХАМАС. Уточняется, что он будет произведен в соответствующее время. Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране во время обстрела резиденции. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи вынес приказ о прямом ударе по Израилю. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран и ливанское движение «Хезболла» не отвечать на убийство Исмаила Хании, передает MK.RU. Также эксперт Бюро военно-политического анализа, редактор программы «Асимметричный ответ» на Rutube Николай Костикин отметил, что ответной тотальной военной операции не будет. Факт ликвидации Хании говорит о нежелании Израиля завершать палестинский конфликт, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит Израилем при поддержке американкой стороны. Выстрел был сделан из снаряда малой дальности, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там отметили, что Иран отомстит за этой убийство. «Этот акт был спланирован и выполнен сионистским режимом при поддержке преступного правительства США», — передает КСИР в своем telegram-канале. Отмечается, что операция была выполнена выстрелом из снаряда малой дальности, масса боеголовки составляла порядка семи килограмм. Также в КСИР добавили, что Иран даст ответ виновным за убийство главы политбюро ХАМАС. Уточняется, что он будет произведен в соответствующее время. Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране во время обстрела резиденции. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи вынес приказ о прямом ударе по Израилю. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран и ливанское движение «Хезболла» не отвечать на убийство Исмаила Хании, передает MK.RU. Также эксперт Бюро военно-политического анализа, редактор программы «Асимметричный ответ» на Rutube Николай Костикин отметил, что ответной тотальной военной операции не будет. Факт ликвидации Хании говорит о нежелании Израиля завершать палестинский конфликт, пишет Pravda.Ru.