NYT: верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю

Духовный лидер Ирана приказал нанести удар возмездия
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю. В отместку за убийство в Тегеране лидера ХАМАС», —
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