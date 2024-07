NYT: верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю

01 августа 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Духовный лидер Ирана приказал нанести удар возмездия Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает газета The New York Times. «Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю. В отместку за убийство в Тегеране лидера ХАМАС», — передает The New York Times со ссылкой на иранских высокопоставленных чиновников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает газета The New York Times. «Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю. В отместку за убийство в Тегеране лидера ХАМАС», — передает The New York Times со ссылкой на иранских высокопоставленных чиновников.