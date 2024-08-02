02 августа 2024

В Златоусте барды съехались на арбузный фестиваль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль "На арбузных корках", Златоуст, Челябинская область
Фестиваль проводится в Челябинской области уже в третий раз Фото:

Под Златоустом в селе Веселовка (Челябинская область) 3 августа открылся фестиваль авторской песни «На арбузных корках». Как рассказал URA.RU организатор мероприятия Анатолий Мармышев, мероприятие проходит в четвертый раз.

«В четвертый раз открыли фестиваль авторской песни, который стал преемником другого известного фестиваля „Черная скала“. Теперь мероприятие проходит под Веселовкой в предгорьях хребта Уреньга», — сообщил URA.RU Мармышев.

Барды сбираются со всей области, приезжают из других регионов. Фестиваль носит название по строке из песни земляка-златоустовца Юрия Зыкова, автора песен, исполнителя и многолетнего председателя жюри «Черной скалы». Фестиваль стал местным брендом, его поддержали компании «Смарт», «Уралстар», «Армада», «Дремучий лес», мастерская скульптора Жарикова, волонтеры и другие. Соорганизаторами являются Клуб самодеятельной песни и Агентство творческих инициатив.

Одной из традиций фестиваля стало разрезание арбузов. Эти ягоды здесь всюду. Кроме основных призов, арбузы достанутся и победителям конкурсов: не только песенного, но и состязания по художественному чтению стихов.

Барды исполнили со сцены любимые песни
Барды исполнили со сцены любимые песни
Фото:
На площадке под открытым небом собрались любители авторских песен
На площадке под открытым небом собрались любители авторских песен
Фото:
Мероприятие проходит в селе Веселовка уже в четвертый раз
Мероприятие проходит в селе Веселовка уже в четвертый раз
Фото:

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Под Златоустом в селе Веселовка (Челябинская область) 3 августа открылся фестиваль авторской песни «На арбузных корках». Как рассказал URA.RU организатор мероприятия Анатолий Мармышев, мероприятие проходит в четвертый раз. «В четвертый раз открыли фестиваль авторской песни, который стал преемником другого известного фестиваля „Черная скала“. Теперь мероприятие проходит под Веселовкой в предгорьях хребта Уреньга», — сообщил URA.RU Мармышев. Барды сбираются со всей области, приезжают из других регионов. Фестиваль носит название по строке из песни земляка-златоустовца Юрия Зыкова, автора песен, исполнителя и многолетнего председателя жюри «Черной скалы». Фестиваль стал местным брендом, его поддержали компании «Смарт», «Уралстар», «Армада», «Дремучий лес», мастерская скульптора Жарикова, волонтеры и другие. Соорганизаторами являются Клуб самодеятельной песни и Агентство творческих инициатив. Одной из традиций фестиваля стало разрезание арбузов. Эти ягоды здесь всюду. Кроме основных призов, арбузы достанутся и победителям конкурсов: не только песенного, но и состязания по художественному чтению стихов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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