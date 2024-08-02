В Златоусте барды съехались на арбузный фестиваль. Фото, видео

03 августа 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Фестиваль проводится в Челябинской области уже в третий раз Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Под Златоустом в селе Веселовка (Челябинская область) 3 августа открылся фестиваль авторской песни «На арбузных корках». Как рассказал URA.RU организатор мероприятия Анатолий Мармышев, мероприятие проходит в четвертый раз. «В четвертый раз открыли фестиваль авторской песни, который стал преемником другого известного фестиваля „Черная скала“. Теперь мероприятие проходит под Веселовкой в предгорьях хребта Уреньга», — сообщил URA.RU Мармышев. Барды сбираются со всей области, приезжают из других регионов. Фестиваль носит название по строке из песни земляка-златоустовца Юрия Зыкова, автора песен, исполнителя и многолетнего председателя жюри «Черной скалы». Фестиваль стал местным брендом, его поддержали компании «Смарт», «Уралстар», «Армада», «Дремучий лес», мастерская скульптора Жарикова, волонтеры и другие. Соорганизаторами являются Клуб самодеятельной песни и Агентство творческих инициатив. Одной из традиций фестиваля стало разрезание арбузов. Эти ягоды здесь всюду. Кроме основных призов, арбузы достанутся и победителям конкурсов: не только песенного, но и состязания по художественному чтению стихов. Барды исполнили со сцены любимые песни Фото: Майя Авдшина На площадке под открытым небом собрались любители авторских песен Фото: Надежда Глыбовская Мероприятие проходит в селе Веселовка уже в четвертый раз Фото: Анатолий Мармышев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Златоустом в селе Веселовка (Челябинская область) 3 августа открылся фестиваль авторской песни «На арбузных корках». Как рассказал URA.RU организатор мероприятия Анатолий Мармышев, мероприятие проходит в четвертый раз. «В четвертый раз открыли фестиваль авторской песни, который стал преемником другого известного фестиваля „Черная скала“. Теперь мероприятие проходит под Веселовкой в предгорьях хребта Уреньга», — сообщил URA.RU Мармышев. Барды сбираются со всей области, приезжают из других регионов. Фестиваль носит название по строке из песни земляка-златоустовца Юрия Зыкова, автора песен, исполнителя и многолетнего председателя жюри «Черной скалы». Фестиваль стал местным брендом, его поддержали компании «Смарт», «Уралстар», «Армада», «Дремучий лес», мастерская скульптора Жарикова, волонтеры и другие. Соорганизаторами являются Клуб самодеятельной песни и Агентство творческих инициатив. Одной из традиций фестиваля стало разрезание арбузов. Эти ягоды здесь всюду. Кроме основных призов, арбузы достанутся и победителям конкурсов: не только песенного, но и состязания по художественному чтению стихов.