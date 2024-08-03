03 августа 2024
02 августа 2024

Погода нарушила планы северян по массовому восхождению на Ледник Романтиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Алтая. Алтай, лето, природа, ледник, горы, алтай, альпиниз
В ЯНАО на день отложили массовое восхождение на Ледник Романтиков Фото:

В ЯНАО стартовало массовое восхождение на ледник Романтиков, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из, однако не все участники смогли отправиться туда вовремя. Из-за ухудшения погодных условий, часть туристов лишилась возможности выехать из Салехарда, в связи с закрытием паромной переправы.

«Часть северян, которые планировали принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков 3 августа, не смогла это сделать из-за ухудшения погоды и закрытия паромной переправы. Из-за сильного ветра не все участники массового восхождения смогли выехать из Салехарда», — выяснили «Ямал-Медиа».

Доехать утром до места назначения успели только около 120 человек. Остальные туристы отправились позже без машин и в неполном составе. Ночевать они будут в спортзалах Лабытнанги.

Также многие участники отказались от восхождения. Им пообещали вернуть деньги.

Путешественники в ЯНАО должны были массово взойти на Ледник Романтиков 3 августа. Для обеспечения безопасности группу участников сопроводят опытные проводники.

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В ЯНАО стартовало массовое восхождение на ледник Романтиков, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из, однако не все участники смогли отправиться туда вовремя. Из-за ухудшения погодных условий, часть туристов лишилась возможности выехать из Салехарда, в связи с закрытием паромной переправы. «Часть северян, которые планировали принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков 3 августа, не смогла это сделать из-за ухудшения погоды и закрытия паромной переправы. Из-за сильного ветра не все участники массового восхождения смогли выехать из Салехарда», — выяснили «Ямал-Медиа». Доехать утром до места назначения успели только около 120 человек. Остальные туристы отправились позже без машин и в неполном составе. Ночевать они будут в спортзалах Лабытнанги. Также многие участники отказались от восхождения. Им пообещали вернуть деньги. Путешественники в ЯНАО должны были массово взойти на Ледник Романтиков 3 августа. Для обеспечения безопасности группу участников сопроводят опытные проводники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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