Погода нарушила планы северян по массовому восхождению на Ледник Романтиков

В ЯНАО стартовало массовое восхождение на ледник Романтиков, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из, однако не все участники смогли отправиться туда вовремя. Из-за ухудшения погодных условий, часть туристов лишилась возможности выехать из Салехарда, в связи с закрытием паромной переправы.
«Часть северян, которые планировали принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков 3 августа, не смогла это сделать из-за ухудшения погоды и закрытия паромной переправы. Из-за сильного ветра не все участники массового восхождения смогли выехать из Салехарда», — выяснили «Ямал-Медиа».
Доехать утром до места назначения успели только около 120 человек. Остальные туристы отправились позже без машин и в неполном составе. Ночевать они будут в спортзалах Лабытнанги.
Также многие участники отказались от восхождения. Им пообещали вернуть деньги.
Путешественники в ЯНАО должны были массово взойти на Ледник Романтиков 3 августа. Для обеспечения безопасности группу участников сопроводят опытные проводники.
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В ЯНАО стартовало массовое восхождение на ледник Романтиков, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из, однако не все участники смогли отправиться туда вовремя. Из-за ухудшения погодных условий, часть туристов лишилась возможности выехать из Салехарда, в связи с закрытием паромной переправы. «Часть северян, которые планировали принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков 3 августа, не смогла это сделать из-за ухудшения погоды и закрытия паромной переправы. Из-за сильного ветра не все участники массового восхождения смогли выехать из Салехарда», — выяснили «Ямал-Медиа». Доехать утром до места назначения успели только около 120 человек. Остальные туристы отправились позже без машин и в неполном составе. Ночевать они будут в спортзалах Лабытнанги. Также многие участники отказались от восхождения. Им пообещали вернуть деньги. Путешественники в ЯНАО должны были массово взойти на Ледник Романтиков 3 августа. Для обеспечения безопасности группу участников сопроводят опытные проводники.