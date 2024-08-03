Погода нарушила планы северян по массовому восхождению на Ледник Романтиков

04 августа 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

В ЯНАО на день отложили массовое восхождение на Ледник Романтиков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В ЯНАО стартовало массовое восхождение на ледник Романтиков, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из, однако не все участники смогли отправиться туда вовремя. Из-за ухудшения погодных условий, часть туристов лишилась возможности выехать из Салехарда, в связи с закрытием паромной переправы. «Часть северян, которые планировали принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков 3 августа, не смогла это сделать из-за ухудшения погоды и закрытия паромной переправы. Из-за сильного ветра не все участники массового восхождения смогли выехать из Салехарда», — выяснили «Ямал-Медиа». Доехать утром до места назначения успели только около 120 человек. Остальные туристы отправились позже без машин и в неполном составе. Ночевать они будут в спортзалах Лабытнанги. Также многие участники отказались от восхождения. Им пообещали вернуть деньги. Путешественники в ЯНАО должны были массово взойти на Ледник Романтиков 3 августа. Для обеспечения безопасности группу участников сопроводят опытные проводники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО стартовало массовое восхождение на ледник Романтиков, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из, однако не все участники смогли отправиться туда вовремя. Из-за ухудшения погодных условий, часть туристов лишилась возможности выехать из Салехарда, в связи с закрытием паромной переправы. «Часть северян, которые планировали принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков 3 августа, не смогла это сделать из-за ухудшения погоды и закрытия паромной переправы. Из-за сильного ветра не все участники массового восхождения смогли выехать из Салехарда», — выяснили «Ямал-Медиа». Доехать утром до места назначения успели только около 120 человек. Остальные туристы отправились позже без машин и в неполном составе. Ночевать они будут в спортзалах Лабытнанги. Также многие участники отказались от восхождения. Им пообещали вернуть деньги. Путешественники в ЯНАО должны были массово взойти на Ледник Романтиков 3 августа. Для обеспечения безопасности группу участников сопроводят опытные проводники.