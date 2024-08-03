03 августа 2024
02 августа 2024

В Челябинской области в зоне подтопления по-прежнему находятся 300 дач

В Челябинской области в зоне подтопления остаются 329 приусадебных участков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коркино, потоп и пункт временного размещения. Челябинск, вода, деревня, улица в воде, потоп, частный сектор, подтопление
В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с подтоплениями домов Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области в зоне подтопления из-за выпавших осадков продолжают находиться 329 приусадебных участков и 219 частных жилых домов. Об этом URA.RU рассказали в МЧС Челябинской области.

«На данный момент в трех пунктах временного размещения остаются 26 человек, среди которых девять детей. Специалисты продолжают работу в зоне ЧС, оказывая необходимую помощь и контролируя обстановку» — прокомментировали в ведомстве.

Днем ранее, 3 августа, в зоне подтопления находились 343 подоворья и 210 частных жилых домов. Также в МЧС отметили, что сбросные показатели на гидротехнических сооружениях региона остаются без изменений.

Ранее жителей Челябинской области предупредили, что 4 августа ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра. В ближайшие дни на реках возможен интенсивный подъем уровня воды, риск подтопления домов и участков увеличивается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в зоне подтопления из-за выпавших осадков продолжают находиться 329 приусадебных участков и 219 частных жилых домов. Об этом URA.RU рассказали в МЧС Челябинской области. «На данный момент в трех пунктах временного размещения остаются 26 человек, среди которых девять детей. Специалисты продолжают работу в зоне ЧС, оказывая необходимую помощь и контролируя обстановку» — прокомментировали в ведомстве. Днем ранее, 3 августа, в зоне подтопления находились 343 подоворья и 210 частных жилых домов. Также в МЧС отметили, что сбросные показатели на гидротехнических сооружениях региона остаются без изменений. Ранее жителей Челябинской области предупредили, что 4 августа ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра. В ближайшие дни на реках возможен интенсивный подъем уровня воды, риск подтопления домов и участков увеличивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...