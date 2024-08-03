В Челябинской области в зоне подтопления по-прежнему находятся 300 дач

В Челябинской области в зоне подтопления из-за выпавших осадков продолжают находиться 329 приусадебных участков и 219 частных жилых домов. Об этом URA.RU рассказали в МЧС Челябинской области.
«На данный момент в трех пунктах временного размещения остаются 26 человек, среди которых девять детей. Специалисты продолжают работу в зоне ЧС, оказывая необходимую помощь и контролируя обстановку» — прокомментировали в ведомстве.
Днем ранее, 3 августа, в зоне подтопления находились 343 подоворья и 210 частных жилых домов. Также в МЧС отметили, что сбросные показатели на гидротехнических сооружениях региона остаются без изменений.
Ранее жителей Челябинской области предупредили, что 4 августа ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра. В ближайшие дни на реках возможен интенсивный подъем уровня воды, риск подтопления домов и участков увеличивается.
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