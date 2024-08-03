Убийцу в ЯНАО поймали спустя четверть века: преступление и наказание

В суд поступило дело об убийстве в ЯНАО, совершенном более 20 лет назад

04 августа 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Пуровский суд рассмотрит дело об убийстве, совершенном в 2003 году Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО 31 июля в суд поступило уголовное дело жителя республики Дагестан, которого обвиняют в убийстве, совершенном на Ямале больше 20 лет назад — в 2003 году. Следователи раскрывают подобные дела ежегодно, но наказание не всегда настигает виновных. В том, что такое «преступления прошлых лет» и приговорах, вынесенных судом URA.RU разбиралось вместе со старшим помощником по информационному взаимодействию СУ СКР по ЯНАО Еленой Демьяновой и старшим следователем-криминалистом Михаилом Алексеевым. Понятие «преступления прошлых лет» В федеральном законодательстве нет термина «преступления прошлых лет», утверждается на портале «Право.RU», тем не менее, определение имеется на сайте следственного комитета России. К ним относятся преступления, уголовные дела по которым были приостановлены из-за невозможности однозначно установить подозреваемого. Убийство в Тарко-Сале раскрыли спустя четверть века Лариса (имя изменено — прим. URA.RU) из Тарко-Сале была найдена ноябрьским вечером 1999 года с многочисленными рубленными ранениями в собственной квартире. В тот момент она была жива, но спасти пострадавшую врачам не удалось, спустя несколько дней женщина скончалась. По горячим следам были установлены обстоятельства произошедшего, в гостях у 52-летней Ларисы был 36-летний Иван (имя изменено — прим. URA.RU), с которым она состояла в любовной связи, а после к ним присоединилась подруга. Перед трагедией они выпивали спиртное. Подозрение в совершении убийства сразу пали на Ивана, и он был заключен под стражу. Но установить его явную причастность к убийству не удалось и в феврале 2000 года он вышел на свободу. Расследование дела приостановили, в связи с отсутствием обвиняемого. «В 2023 году отделом криминалистики, при изучении приостановленных уголовных дел по преступлениям прошлых лет, была установлена перспектива раскрытия совершенного преступления. Кропотливая работа следователей и сотрудников уголовного розыска ОМВД позволила установить подозреваемого», — рассказала Елена Демьянова. Подозреваемым оказался тот самый Иван. Новые методы криминалистики позволили получить улики, опровергавшие предыдущие показания свидетелей. К 2023 году он проживал в Пензенской области, где и был взят под стражу, после чего его доставили на Ямал. Под тяжестью улик Иван сознался в содеянном, уголовное дело было передано в суд. Из приговора суда: «Обвиняемый и его защитник в судебном заседании просили прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования». Семейная драма в Пангодах В декабре 2006 года в селе Пангоды Надымского района в собственной квартире было найдено тело молодой девушки с множественными колото-резаными ранами на теле. Следователи опросили соседей и по делу вроде бы была определена подозреваемая Нина (имя изменено — прим. URA.RU). Но свидетели дали показания, что женщина мирно спала дома и никуда не отлучалась. Обвинение предъявлено не было, производство по делу было приостановлено. В 2022 году при изучении дела были обнаружены перспективы раскрытия. Дело в том, что на одежде Нины еще в 2006 году были обнаружены тщательно застиранные пятна крови, но тогда не было технической возможности провести экспертизу ДНК, и то, что кровь принадлежит именно жертве, установить не представлялось возможным. К тому же у женщины имелось алиби. «На теле убитой было множество неглубоких ран, наносились они в хаотичном порядке, лицо было не тронуто. Сам характер ранений по данным психологов-криминалистов свидетельствует о том, что убийца скорее всего женщина», — рассказал URA.RU старший следователь- криминалист отдела криминалистики СУ СКР по ЯНАО Михаил Алексеев. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, следственно-оперативная группа выехала в Пангоды. При повторном опросе картина преступления была восстановлена. Нина жила с мужчиной и пасынком в своем доме. Но она стала ревновать сожителя к молодой соседке. Воспользовавшись отсутствием гражданского мужа, тот был на вахте, Нина пришла в дом к предполагаемой сопернице, чтобы выяснить отношения. Разговор не задался и женщина схватила ножи, лежащие на кухне хозяйки. Ими она нанесла жертве множество ранений, в том числе и в жизненно важные органы. После убийства, Нина пришла домой поздно и кинулась стирать свои вещи, хотя до этого не особо следила за собой. А вернувшийся с вахты сожитель уговорил сына не свидетельствовать против мачехи, а наоборот, подтвердить ее алиби, что сын и исполнил. Проведенные экспертизы установили, что кровь на одежде Нины полностью совпадала с кровью убитой. Кроме того, пасынок сознался, что дать ложные показания его заставил отец, который к 2022 году уже скончался. Под тяжестью улик признательные показания дала и сама убийца. Из приговора суда: прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Вещественные доказательства — шубу и майку (ночнушку) и три ножа, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по городу Надым СУ СК РФ по ЯНАО, по вступлении постановления в законную силу, уничтожить органом по месту хранения. Неотвратимость наказания Елена Демьянова рассказала URA.RU, что расследование преступлений прошлых лет — одна из приоритетных задач, поставленных перед сотрудниками СКР. Работа ведомства в данном направлении ведется непрерывно, новые методы криминалистических экспертиз, например, исследование на ДНК позволяют неопровержимо установить причастность подозреваемого по конкретному делу и раскрыть убийства совершенные несколько лет назад. Но иногда убийца может остаться на свободе, из-за того, что сроки давности, установленные законом по преступлению уже прошли. «Часто, совершенное преступление угнетает человека больше, чем отбытие реального срока в колонии. И некоторые приходят с повинной», — считает Михаил Алексеев. Пока рано говорить, чем окончится дело подозреваемого в убийстве в Пуровском районе ЯНАО жителя республики Дагестан — вердикт вынесет суд, но все-равно многие, совершившие злодеяние люди, живут с чувством неотвратимости наказания. Даже если обвиняемый будет освобожден от уголовного преследования, он все-равно будет считаться «лицом, ранее совершившим преступление». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО 31 июля в суд поступило уголовное дело жителя республики Дагестан, которого обвиняют в убийстве, совершенном на Ямале больше 20 лет назад — в 2003 году. Следователи раскрывают подобные дела ежегодно, но наказание не всегда настигает виновных. В том, что такое «преступления прошлых лет» и приговорах, вынесенных судом URA.RU разбиралось вместе со старшим помощником по информационному взаимодействию СУ СКР по ЯНАО Еленой Демьяновой и старшим следователем-криминалистом Михаилом Алексеевым. В федеральном законодательстве нет термина «преступления прошлых лет», утверждается на портале «Право.RU», тем не менее, определение имеется на сайте следственного комитета России. К ним относятся преступления, уголовные дела по которым были приостановлены из-за невозможности однозначно установить подозреваемого. Лариса (имя изменено — прим. URA.RU) из Тарко-Сале была найдена ноябрьским вечером 1999 года с многочисленными рубленными ранениями в собственной квартире. В тот момент она была жива, но спасти пострадавшую врачам не удалось, спустя несколько дней женщина скончалась. По горячим следам были установлены обстоятельства произошедшего, в гостях у 52-летней Ларисы был 36-летний Иван (имя изменено — прим. URA.RU), с которым она состояла в любовной связи, а после к ним присоединилась подруга. Перед трагедией они выпивали спиртное. Подозрение в совершении убийства сразу пали на Ивана, и он был заключен под стражу. Но установить его явную причастность к убийству не удалось и в феврале 2000 года он вышел на свободу. Расследование дела приостановили, в связи с отсутствием обвиняемого. Подозреваемым оказался тот самый Иван. Новые методы криминалистики позволили получить улики, опровергавшие предыдущие показания свидетелей. К 2023 году он проживал в Пензенской области, где и был взят под стражу, после чего его доставили на Ямал. Под тяжестью улик Иван сознался в содеянном, уголовное дело было передано в суд. Из приговора суда: «Обвиняемый и его защитник в судебном заседании просили прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования». В декабре 2006 года в селе Пангоды Надымского района в собственной квартире было найдено тело молодой девушки с множественными колото-резаными ранами на теле. Следователи опросили соседей и по делу вроде бы была определена подозреваемая Нина (имя изменено — прим. URA.RU). Но свидетели дали показания, что женщина мирно спала дома и никуда не отлучалась. Обвинение предъявлено не было, производство по делу было приостановлено. В 2022 году при изучении дела были обнаружены перспективы раскрытия. Дело в том, что на одежде Нины еще в 2006 году были обнаружены тщательно застиранные пятна крови, но тогда не было технической возможности провести экспертизу ДНК, и то, что кровь принадлежит именно жертве, установить не представлялось возможным. К тому же у женщины имелось алиби. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, следственно-оперативная группа выехала в Пангоды. При повторном опросе картина преступления была восстановлена. Нина жила с мужчиной и пасынком в своем доме. Но она стала ревновать сожителя к молодой соседке. Воспользовавшись отсутствием гражданского мужа, тот был на вахте, Нина пришла в дом к предполагаемой сопернице, чтобы выяснить отношения. Разговор не задался и женщина схватила ножи, лежащие на кухне хозяйки. Ими она нанесла жертве множество ранений, в том числе и в жизненно важные органы. После убийства, Нина пришла домой поздно и кинулась стирать свои вещи, хотя до этого не особо следила за собой. А вернувшийся с вахты сожитель уговорил сына не свидетельствовать против мачехи, а наоборот, подтвердить ее алиби, что сын и исполнил. Проведенные экспертизы установили, что кровь на одежде Нины полностью совпадала с кровью убитой. Кроме того, пасынок сознался, что дать ложные показания его заставил отец, который к 2022 году уже скончался. Под тяжестью улик признательные показания дала и сама убийца. Из приговора суда: прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Вещественные доказательства — шубу и майку (ночнушку) и три ножа, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по городу Надым СУ СК РФ по ЯНАО, по вступлении постановления в законную силу, уничтожить органом по месту хранения. Елена Демьянова рассказала URA.RU, что расследование преступлений прошлых лет — одна из приоритетных задач, поставленных перед сотрудниками СКР. Работа ведомства в данном направлении ведется непрерывно, новые методы криминалистических экспертиз, например, исследование на ДНК позволяют неопровержимо установить причастность подозреваемого по конкретному делу и раскрыть убийства совершенные несколько лет назад. Но иногда убийца может остаться на свободе, из-за того, что сроки давности, установленные законом по преступлению уже прошли. Пока рано говорить, чем окончится дело подозреваемого в убийстве в Пуровском районе ЯНАО жителя республики Дагестан — вердикт вынесет суд, но все-равно многие, совершившие злодеяние люди, живут с чувством неотвратимости наказания. Даже если обвиняемый будет освобожден от уголовного преследования, он все-равно будет считаться «лицом, ранее совершившим преступление».