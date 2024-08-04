Россия стала страной с самой низкой безработицей

04 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Уровень безработицы в РФ не превышает 2,4%, что ниже, чем во всех остальных странах «Большой двадцатки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень безработицы в России не превышает 2,4%. В июне 2024 года она стала страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствует анализ данных стран «Большой двадцатки» (клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, — прим. URA.RU). «Уровень безработицы в стране в июне 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,4%», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и собственный анализ данных. Этот показатель в России за емсяц уменьшился на 0,2%. В агентстве отметили, что рядом с РФ по низкому уровню безработицы оказались Япония (2,5%) и Мексика с Южной Кореей (2,8%). В остальных странах этот уровень превышает 3%, а самый высокий из них — 30%, в Южной Африке. В ряде стран безработица растет. Так, в США ее уровень увеличился до 4,1%, в Германии — до 6%, Италии — до 7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень безработицы в России не превышает 2,4%. В июне 2024 года она стала страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствует анализ данных стран «Большой двадцатки» (клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, — прим. URA.RU). «Уровень безработицы в стране в июне 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,4%», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и собственный анализ данных. Этот показатель в России за емсяц уменьшился на 0,2%. В агентстве отметили, что рядом с РФ по низкому уровню безработицы оказались Япония (2,5%) и Мексика с Южной Кореей (2,8%). В остальных странах этот уровень превышает 3%, а самый высокий из них — 30%, в Южной Африке. В ряде стран безработица растет. Так, в США ее уровень увеличился до 4,1%, в Германии — до 6%, Италии — до 7%.