СК изменит дело о нападении на чемпиона по боксу на покушение на убийство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, следственный комитет, ск рф, следственное управление по свердловской области
Дело о нападении на чемпиона России по боксу переквалифицируют на покушение на убийство Фото:

Следственный комитет России изменит дело о нападении группы лиц на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали на покушение на убийство. Сейчас СК по Республике Крым и городу Севастополю расследуют дело о хулиганстве.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — заявили на сайте ведомства. В сообщении также подчеркнули, что в центральном аппарате ведомства ход расследования дела поставили на контроль.

Ранее сообщалось, что Двали заступился за мальчика, которого толпой избивали в Феодосии. В результате перепалки спортсмену выбили глаз. Его удалось сохранить, но шансы, что к Двали вернется зрение малы. Также боксеру отказались делать операцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России изменит дело о нападении группы лиц на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали на покушение на убийство. Сейчас СК по Республике Крым и городу Севастополю расследуют дело о хулиганстве. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — заявили на сайте ведомства. В сообщении также подчеркнули, что в центральном аппарате ведомства ход расследования дела поставили на контроль. Ранее сообщалось, что Двали заступился за мальчика, которого толпой избивали в Феодосии. В результате перепалки спортсмену выбили глаз. Его удалось сохранить, но шансы, что к Двали вернется зрение малы. Также боксеру отказались делать операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...