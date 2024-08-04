СК изменит дело о нападении на чемпиона по боксу на покушение на убийство

Следственный комитет России изменит дело о нападении группы лиц на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали на покушение на убийство. Сейчас СК по Республике Крым и городу Севастополю расследуют дело о хулиганстве.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — заявили на сайте ведомства. В сообщении также подчеркнули, что в центральном аппарате ведомства ход расследования дела поставили на контроль.
Ранее сообщалось, что Двали заступился за мальчика, которого толпой избивали в Феодосии. В результате перепалки спортсмену выбили глаз. Его удалось сохранить, но шансы, что к Двали вернется зрение малы. Также боксеру отказались делать операцию.
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