Происшествия СК изменит дело о нападении на чемпиона по боксу на покушение на убийство 04 августа 2024 в 15:54 Размер текста - 17 + Дело о нападении на чемпиона России по боксу переквалифицируют на покушение на убийство Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет России изменит дело о нападении группы лиц на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали на покушение на убийство. Сейчас СК по Республике Крым и городу Севастополю расследуют дело о хулиганстве. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — заявили на сайте ведомства. В сообщении также подчеркнули, что в центральном аппарате ведомства ход расследования дела поставили на контроль. Ранее сообщалось, что Двали заступился за мальчика, которого толпой избивали в Феодосии. В результате перепалки спортсмену выбили глаз. Его удалось сохранить, но шансы, что к Двали вернется зрение малы. Также боксеру отказались делать операцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет России изменит дело о нападении группы лиц на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали на покушение на убийство. Сейчас СК по Республике Крым и городу Севастополю расследуют дело о хулиганстве. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — заявили на сайте ведомства. В сообщении также подчеркнули, что в центральном аппарате ведомства ход расследования дела поставили на контроль. Ранее сообщалось, что Двали заступился за мальчика, которого толпой избивали в Феодосии. В результате перепалки спортсмену выбили глаз. Его удалось сохранить, но шансы, что к Двали вернется зрение малы. Также боксеру отказались делать операцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям