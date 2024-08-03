Мэрия курганского города ищет перевозчиков и водителей

Администрация Шадринска (Курганская область) ищет перевозчиков и водителей на муниципальные маршруты. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии.
«На муниципальные маршруты требуются перевозчики и водители. Обязательные требования: наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автобусами, наличие транспортных средств, оборудование и характеристики которых соответствуют условиям контракта», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что в Шадринске из-за кадрового дефицита сокращается количество автобусных рейсов. Например, автобус №6 остался без некоторых вечерних отправлений из-за отсутствия сменного водителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Администрация Шадринска (Курганская область) ищет перевозчиков и водителей на муниципальные маршруты. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии. «На муниципальные маршруты требуются перевозчики и водители. Обязательные требования: наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автобусами, наличие транспортных средств, оборудование и характеристики которых соответствуют условиям контракта», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Шадринске из-за кадрового дефицита сокращается количество автобусных рейсов. Например, автобус №6 остался без некоторых вечерних отправлений из-за отсутствия сменного водителя.