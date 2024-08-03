03 августа 2024
02 августа 2024

Мэрия курганского города ищет перевозчиков и водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка автобусная
У перевозчиков должны быть действующие лицензии (архивное фото) Фото:

Администрация Шадринска (Курганская область) ищет перевозчиков и водителей на муниципальные маршруты. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии.

«На муниципальные маршруты требуются перевозчики и водители. Обязательные требования: наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автобусами, наличие транспортных средств, оборудование и характеристики которых соответствуют условиям контракта», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что в Шадринске из-за кадрового дефицита сокращается количество автобусных рейсов. Например, автобус №6 остался без некоторых вечерних отправлений из-за отсутствия сменного водителя.

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Администрация Шадринска (Курганская область) ищет перевозчиков и водителей на муниципальные маршруты. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии. «На муниципальные маршруты требуются перевозчики и водители. Обязательные требования: наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автобусами, наличие транспортных средств, оборудование и характеристики которых соответствуют условиям контракта», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Шадринске из-за кадрового дефицита сокращается количество автобусных рейсов. Например, автобус №6 остался без некоторых вечерних отправлений из-за отсутствия сменного водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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