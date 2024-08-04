Поклонская жестко ответила протоиерею о женщинах во власти

Поклонская заявила, что власть нужна женщине для восстановления справедливости

04 августа 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Поклонская заявила, что мужчины и женщины должны иметь равные права Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советник генпрокурора России Наталья Поклонская жестко ответила на слова протоиерея Андрея Ткачева о равенстве прав между мужчиной и женщиной. Она заявила, что женщины «лезут» во власть, чтобы была справедливость и не нужны было «убиваться» на мужских работах. «Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не „бумажки перекладывать“ теряя счастье семейного бытия», — написала Поклонская в своем telegram-канале в ответ на вопрос священника «зачем нужна власть женщине». Она также назвала слова Ткачева ханжеством. Протоиерей Ткачев в своей проповеди, которую он опубликовал на своем Youtube-канале, пришел в недоумение. Он не понимает, зачем женщины «лезут» во власть, если у них есть любящая семья. «Что ей [женщине] нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо», — заявил священнослужитель. Слова Ткачева вызвали большой резонанс среди женщин-политиков. Ранее сообщалось, что в России будут реализовывать меры по достижению равноправия полов. Национальная стратегия, направленная на защиту интересов российских женщин, будет включать в себя достижение гендерного равноправия и расширение прав женщин в соответствии с международными обязательствами России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская жестко ответила на слова протоиерея Андрея Ткачева о равенстве прав между мужчиной и женщиной. Она заявила, что женщины «лезут» во власть, чтобы была справедливость и не нужны было «убиваться» на мужских работах. «Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не „бумажки перекладывать“ теряя счастье семейного бытия», — написала Поклонская в своем telegram-канале в ответ на вопрос священника «зачем нужна власть женщине». Она также назвала слова Ткачева ханжеством. Протоиерей Ткачев в своей проповеди, которую он опубликовал на своем Youtube-канале, пришел в недоумение. Он не понимает, зачем женщины «лезут» во власть, если у них есть любящая семья. «Что ей [женщине] нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо», — заявил священнослужитель. Слова Ткачева вызвали большой резонанс среди женщин-политиков. Ранее сообщалось, что в России будут реализовывать меры по достижению равноправия полов. Национальная стратегия, направленная на защиту интересов российских женщин, будет включать в себя достижение гендерного равноправия и расширение прав женщин в соответствии с международными обязательствами России.