06 мая 2023

Правительство обеспокоилось положением женщин в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
В России будут реализовывать меры по достижению равноправия полов Фото:

Национальная стратегия, направленная на защиту интересов российских женщин, будет включать в себя достижение гендерного равноправия и расширение прав женщин в соответствии с международными обязательствами России. Об этом заявила старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Уткина.

«Реализация Нацстратегии в интересах женщин будет вестись в рамках существующих международных обязательств России, включающих в себя в том числе необходимость реализации мер по поддержке женщин», — передают слова Уткиной «Известия». Она добавила, что одной из целей, которая была поставлена Генассамблеей ООН, является достижения равенства полов, а также расширение прав и свобод женщин.

Еще одной проблемой является разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. По оценкам Минтруда РФ, разница в зарплатах составляет 28% в пользу мужчин, что влияет на частые случаи ухода женщин в декрет.

Ранее в Госдуме предоставили новые формы расчета для выплаты пособий будущим мамам. URA.RU подробно рассказало о том, как будет действовать новый механизм.

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Национальная стратегия, направленная на защиту интересов российских женщин, будет включать в себя достижение гендерного равноправия и расширение прав женщин в соответствии с международными обязательствами России. Об этом заявила старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Уткина. «Реализация Нацстратегии в интересах женщин будет вестись в рамках существующих международных обязательств России, включающих в себя в том числе необходимость реализации мер по поддержке женщин», — передают слова Уткиной «Известия». Она добавила, что одной из целей, которая была поставлена Генассамблеей ООН, является достижения равенства полов, а также расширение прав и свобод женщин. Еще одной проблемой является разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. По оценкам Минтруда РФ, разница в зарплатах составляет 28% в пользу мужчин, что влияет на частые случаи ухода женщин в декрет. Ранее в Госдуме предоставили новые формы расчета для выплаты пособий будущим мамам. URA.RU подробно рассказало о том, как будет действовать новый механизм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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