Журналистам из РФ запретили делать фото Андреевой и Шнайдер с медалями Игр

05 августа 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

На Олимпиаде-2024 запретили делать фото спортсменов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Российским журналистам, аккредитованным на Олимпийских играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебряными медалями после финального матча. Об этом сообщает Sport24. «В это время профессиональный фотограф, лауреат многих международных конкурсов просит девушек сделать фото с медалями. И снова „ноу“. Казалось бы, чем знакомые снимки с Олимпиады помешают организаторам? Ведь это дело 30 секунд», — сообщает Sport24. По информации портала, представители оргкомитета Игр не разрешили фотографу из России сделать снимки российских спортсменок с наградами. При этом ранее сербские журналисты имели возможность фотографироваться с Новаком Джоковичем. В воскресенье Шнайдер и Андреева завоевали серебряные медали на Олимпиаде, уступив в финале итальянской паре. Спортсменки выступали под нейтральным флагом, в соответствии с решением МОК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским журналистам, аккредитованным на Олимпийских играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебряными медалями после финального матча. Об этом сообщает Sport24. «В это время профессиональный фотограф, лауреат многих международных конкурсов просит девушек сделать фото с медалями. И снова „ноу“. Казалось бы, чем знакомые снимки с Олимпиады помешают организаторам? Ведь это дело 30 секунд», — сообщает Sport24. По информации портала, представители оргкомитета Игр не разрешили фотографу из России сделать снимки российских спортсменок с наградами. При этом ранее сербские журналисты имели возможность фотографироваться с Новаком Джоковичем. В воскресенье Шнайдер и Андреева завоевали серебряные медали на Олимпиаде, уступив в финале итальянской паре. Спортсменки выступали под нейтральным флагом, в соответствии с решением МОК.