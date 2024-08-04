04 августа 2024

Журналистам из РФ запретили делать фото Андреевой и Шнайдер с медалями Игр

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На Олимпиаде-2024 запретили делать фото спортсменов РФ Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Российским журналистам, аккредитованным на Олимпийских играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебряными медалями после финального матча. Об этом сообщает Sport24.

«В это время профессиональный фотограф, лауреат многих международных конкурсов просит девушек сделать фото с медалями. И снова „ноу“. Казалось бы, чем знакомые снимки с Олимпиады помешают организаторам? Ведь это дело 30 секунд», — сообщает Sport24. По информации портала, представители оргкомитета Игр не разрешили фотографу из России сделать снимки российских спортсменок с наградами. При этом ранее сербские журналисты имели возможность фотографироваться с Новаком Джоковичем.

В воскресенье Шнайдер и Андреева завоевали серебряные медали на Олимпиаде, уступив в финале итальянской паре. Спортсменки выступали под нейтральным флагом, в соответствии с решением МОК.

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Российским журналистам, аккредитованным на Олимпийских играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебряными медалями после финального матча. Об этом сообщает Sport24. «В это время профессиональный фотограф, лауреат многих международных конкурсов просит девушек сделать фото с медалями. И снова „ноу“. Казалось бы, чем знакомые снимки с Олимпиады помешают организаторам? Ведь это дело 30 секунд», — сообщает Sport24. По информации портала, представители оргкомитета Игр не разрешили фотографу из России сделать снимки российских спортсменок с наградами. При этом ранее сербские журналисты имели возможность фотографироваться с Новаком Джоковичем. В воскресенье Шнайдер и Андреева завоевали серебряные медали на Олимпиаде, уступив в финале итальянской паре. Спортсменки выступали под нейтральным флагом, в соответствии с решением МОК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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