04 августа 2024
03 августа 2024
02 августа 2024

Курганцы пожаловались на каменную пыль от асфальтового завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд полиции и представителей Министерства экологии на челябинскую городскую свалку. Челябинск, пыль, грузовой транспорт
Курганцы возмущаются из-за пыли от промышленного предприятия Фото:

Жители села Большое Чаусово (Кетовский округ, Курганская область) пожаловались на каменную пыль от асфальтобетонного завода, которая оседает на домах и автомобилях. Об этом сельчане рассказали в обращении, направленном в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

«В Кургане работает асфальтобетонный завод, цементную пыль от которого ветер несет на жилые дома в Большое Чаусово. Машины покрыты каменной пылью, приходится этим дышать. Необходимо закрыть вредное производство», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». К обращению прикреплено фото.

В ответе представители природоохранного департамента сообщили, что прокуратура уже проводила проверку на заводе, в ходе которой были найдены нарушения экологических норм. В настоящее время нарушения устранены, однако вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона, отметили в ведомстве. Чиновники уточнили, что сообщение от жителей они также направили в управление Роспотребнадзора в Курганской области.

Сельчане просят снизить пылевые выбросы с завода
Сельчане просят снизить пылевые выбросы с завода
Фото:
Пыль от асфальтового завода оседает на машинах
Пыль от асфальтового завода оседает на машинах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Большое Чаусово (Кетовский округ, Курганская область) пожаловались на каменную пыль от асфальтобетонного завода, которая оседает на домах и автомобилях. Об этом сельчане рассказали в обращении, направленном в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В Кургане работает асфальтобетонный завод, цементную пыль от которого ветер несет на жилые дома в Большое Чаусово. Машины покрыты каменной пылью, приходится этим дышать. Необходимо закрыть вредное производство», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». К обращению прикреплено фото. В ответе представители природоохранного департамента сообщили, что прокуратура уже проводила проверку на заводе, в ходе которой были найдены нарушения экологических норм. В настоящее время нарушения устранены, однако вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона, отметили в ведомстве. Чиновники уточнили, что сообщение от жителей они также направили в управление Роспотребнадзора в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...