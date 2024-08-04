Курганцы пожаловались на каменную пыль от асфальтового завода. Фото

05 августа 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Курганцы возмущаются из-за пыли от промышленного предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Большое Чаусово (Кетовский округ, Курганская область) пожаловались на каменную пыль от асфальтобетонного завода, которая оседает на домах и автомобилях. Об этом сельчане рассказали в обращении, направленном в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В Кургане работает асфальтобетонный завод, цементную пыль от которого ветер несет на жилые дома в Большое Чаусово. Машины покрыты каменной пылью, приходится этим дышать. Необходимо закрыть вредное производство», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». К обращению прикреплено фото. В ответе представители природоохранного департамента сообщили, что прокуратура уже проводила проверку на заводе, в ходе которой были найдены нарушения экологических норм. В настоящее время нарушения устранены, однако вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона, отметили в ведомстве. Чиновники уточнили, что сообщение от жителей они также направили в управление Роспотребнадзора в Курганской области. Сельчане просят снизить пылевые выбросы с завода сайт «Обратись» Фото: Пыль от асфальтового завода оседает на машинах сайт «Обратись» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Большое Чаусово (Кетовский округ, Курганская область) пожаловались на каменную пыль от асфальтобетонного завода, которая оседает на домах и автомобилях. Об этом сельчане рассказали в обращении, направленном в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В Кургане работает асфальтобетонный завод, цементную пыль от которого ветер несет на жилые дома в Большое Чаусово. Машины покрыты каменной пылью, приходится этим дышать. Необходимо закрыть вредное производство», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». К обращению прикреплено фото. В ответе представители природоохранного департамента сообщили, что прокуратура уже проводила проверку на заводе, в ходе которой были найдены нарушения экологических норм. В настоящее время нарушения устранены, однако вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона, отметили в ведомстве. Чиновники уточнили, что сообщение от жителей они также направили в управление Роспотребнадзора в Курганской области.