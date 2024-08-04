Жители села Большое Чаусово (Кетовский округ, Курганская область) пожаловались на каменную пыль от асфальтобетонного завода, которая оседает на домах и автомобилях. Об этом сельчане рассказали в обращении, направленном в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.
«В Кургане работает асфальтобетонный завод, цементную пыль от которого ветер несет на жилые дома в Большое Чаусово. Машины покрыты каменной пылью, приходится этим дышать. Необходимо закрыть вредное производство», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». К обращению прикреплено фото.
В ответе представители природоохранного департамента сообщили, что прокуратура уже проводила проверку на заводе, в ходе которой были найдены нарушения экологических норм. В настоящее время нарушения устранены, однако вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона, отметили в ведомстве. Чиновники уточнили, что сообщение от жителей они также направили в управление Роспотребнадзора в Курганской области.
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Жители села Большое Чаусово (Кетовский округ, Курганская область) пожаловались на каменную пыль от асфальтобетонного завода, которая оседает на домах и автомобилях. Об этом сельчане рассказали в обращении, направленном в региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В Кургане работает асфальтобетонный завод, цементную пыль от которого ветер несет на жилые дома в Большое Чаусово. Машины покрыты каменной пылью, приходится этим дышать. Необходимо закрыть вредное производство», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». К обращению прикреплено фото. В ответе представители природоохранного департамента сообщили, что прокуратура уже проводила проверку на заводе, в ходе которой были найдены нарушения экологических норм. В настоящее время нарушения устранены, однако вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона, отметили в ведомстве. Чиновники уточнили, что сообщение от жителей они также направили в управление Роспотребнадзора в Курганской области.