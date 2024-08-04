В РФ появится «дорожная карта» для ЖКХ из-за серии коммунальных аварий

05 августа 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

«Дорожную карту» для отрасли доработают к 1 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России предлагают обязать застройщиков устанавливать умные счетчики, а потребителей оплачивать услуги управляющих компаний по повышенному тарифу. Об этом говорится в «дорожной карте» для ЖКХ, которую разработали в Госдуме РФ совместно с Минстроем после серии крупных коммунальных аварий зимой. «В Госдуме совместно с Минстроем подготовили „дорожную карту“ для отрасли ЖКХ, которую решено доработать к 1 сентября, когда закончатся думские каникулы. Ряд инициатив напрямую затрагивает застройщиков и управляющие компании: в частности, предлагается обязать первых устанавливать умные счетчики, а услуги вторых оплачивать по повышенному тарифу», — пишет « Коммерсант ». Причиной для внесения изменений послужили ряд крупных коммунальных аварий прошлой зимой. В частности, застройщики будут обязаны оснащать новостройки умными счетчиками и указывать в документах расходы на эксплуатацию. Также предлагается на законодательном уровне закрепить экономически обоснованный размер оплаты управляющим компаниям и возможность ее индексации. Долги по ЖКХ ранее предложили взыскивать через нотариусов. Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева. В документе говорится, что проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была болезненной для предприятий сферы, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предлагают обязать застройщиков устанавливать умные счетчики, а потребителей оплачивать услуги управляющих компаний по повышенному тарифу. Об этом говорится в «дорожной карте» для ЖКХ, которую разработали в Госдуме РФ совместно с Минстроем после серии крупных коммунальных аварий зимой. «В Госдуме совместно с Минстроем подготовили „дорожную карту“ для отрасли ЖКХ, которую решено доработать к 1 сентября, когда закончатся думские каникулы. Ряд инициатив напрямую затрагивает застройщиков и управляющие компании: в частности, предлагается обязать первых устанавливать умные счетчики, а услуги вторых оплачивать по повышенному тарифу», — пишет «Коммерсант». Причиной для внесения изменений послужили ряд крупных коммунальных аварий прошлой зимой. В частности, застройщики будут обязаны оснащать новостройки умными счетчиками и указывать в документах расходы на эксплуатацию. Также предлагается на законодательном уровне закрепить экономически обоснованный размер оплаты управляющим компаниям и возможность ее индексации. Долги по ЖКХ ранее предложили взыскивать через нотариусов. Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева. В документе говорится, что проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была болезненной для предприятий сферы, пишет RT.