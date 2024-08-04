04 августа 2024

В РФ появится «дорожная карта» для ЖКХ из-за серии коммунальных аварий

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«Дорожную карту» для отрасли доработают к 1 сентября (архивное фото) Фото:

В России предлагают обязать застройщиков устанавливать умные счетчики, а потребителей оплачивать услуги управляющих компаний по повышенному тарифу. Об этом говорится в «дорожной карте» для ЖКХ, которую разработали в Госдуме РФ совместно с Минстроем после серии крупных коммунальных аварий зимой.

«В Госдуме совместно с Минстроем подготовили „дорожную карту“ для отрасли ЖКХ, которую решено доработать к 1 сентября, когда закончатся думские каникулы. Ряд инициатив напрямую затрагивает застройщиков и управляющие компании: в частности, предлагается обязать первых устанавливать умные счетчики, а услуги вторых оплачивать по повышенному тарифу», — пишет «Коммерсант». Причиной для внесения изменений послужили ряд крупных коммунальных аварий прошлой зимой.

В частности, застройщики будут обязаны оснащать новостройки умными счетчиками и указывать в документах расходы на эксплуатацию. Также предлагается на законодательном уровне закрепить экономически обоснованный размер оплаты управляющим компаниям и возможность ее индексации.

Долги по ЖКХ ранее предложили взыскивать через нотариусов. Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева. В документе говорится, что проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была болезненной для предприятий сферы, пишет RT.

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В России предлагают обязать застройщиков устанавливать умные счетчики, а потребителей оплачивать услуги управляющих компаний по повышенному тарифу. Об этом говорится в «дорожной карте» для ЖКХ, которую разработали в Госдуме РФ совместно с Минстроем после серии крупных коммунальных аварий зимой. «В Госдуме совместно с Минстроем подготовили „дорожную карту“ для отрасли ЖКХ, которую решено доработать к 1 сентября, когда закончатся думские каникулы. Ряд инициатив напрямую затрагивает застройщиков и управляющие компании: в частности, предлагается обязать первых устанавливать умные счетчики, а услуги вторых оплачивать по повышенному тарифу», — пишет «Коммерсант». Причиной для внесения изменений послужили ряд крупных коммунальных аварий прошлой зимой. В частности, застройщики будут обязаны оснащать новостройки умными счетчиками и указывать в документах расходы на эксплуатацию. Также предлагается на законодательном уровне закрепить экономически обоснованный размер оплаты управляющим компаниям и возможность ее индексации. Долги по ЖКХ ранее предложили взыскивать через нотариусов. Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева. В документе говорится, что проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была болезненной для предприятий сферы, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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