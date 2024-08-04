Депутату-оппозиционеру из ЯНАО отказали в участии в выборах

Оппозиционер из Ноябрьска Бондарчук не пойдет на выборы по решению избиркома

05 августа 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Депутату думы Ноябрьска Бондарчуку и его семье не разрешили участвовать в выборах Фото: Илья Московец © URA.RU Территориальная избирательная комиссия Ноябрьска (ЯНАО) отказала депутату Александру Бондарчуку избираться в новый созыв местной гордумы. Все 19 подписей, собранных политиком в поддержку самовыдвижения, признали недействительными, следует из решения окружного избиркома. «В ходе проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата, были выявлены 19 недействительных подписей», — указано в документе. В решении ТИК также отмечено, что в поданных Бондарчуком документах отсутствуют сведения об осуществлении им депутатской деятельности на непостоянной основе. Из 19 подписей, предоставленных Бондарчуком в ТИК, две не приняли, поскольку они собирались на рабочем месте, еще восемь подписей признали недействительными из-за недостоверности сведений об оставивших их избирателях. Три подписи не были приняты по причине исправлений в сведениях об избирателях. На выборы действующий депутат выдвигался вместе с членами своей семьи. Каждому из них ранее было отказано в выдвижении. Как сообщил URA.RU Александр Бондарчук, подписи в поддержку выдвижения всей его семьи ставили одни и те же 19 человек. При этом, у сына депутата, Дениса, не приняли 17 подписей, у дочки, Эмилии, — 6, у супруги, Эльвины, — 16, а у мамы, Любови Алексеевны, — 17. Депутат не согласен с решением избиркома и готовит жалобу. Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Ноябрьска Александра Бондарчука оштрафовали на 1000 рублей. Суд признал политика виновным в демонстрации запрещенной символики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территориальная избирательная комиссия Ноябрьска (ЯНАО) отказала депутату Александру Бондарчуку избираться в новый созыв местной гордумы. Все 19 подписей, собранных политиком в поддержку самовыдвижения, признали недействительными, следует из решения окружного избиркома. «В ходе проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата, были выявлены 19 недействительных подписей», — указано в документе. В решении ТИК также отмечено, что в поданных Бондарчуком документах отсутствуют сведения об осуществлении им депутатской деятельности на непостоянной основе. Из 19 подписей, предоставленных Бондарчуком в ТИК, две не приняли, поскольку они собирались на рабочем месте, еще восемь подписей признали недействительными из-за недостоверности сведений об оставивших их избирателях. Три подписи не были приняты по причине исправлений в сведениях об избирателях. На выборы действующий депутат выдвигался вместе с членами своей семьи. Каждому из них ранее было отказано в выдвижении. Как сообщил URA.RU Александр Бондарчук, подписи в поддержку выдвижения всей его семьи ставили одни и те же 19 человек. При этом, у сына депутата, Дениса, не приняли 17 подписей, у дочки, Эмилии, — 6, у супруги, Эльвины, — 16, а у мамы, Любови Алексеевны, — 17. Депутат не согласен с решением избиркома и готовит жалобу. Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Ноябрьска Александра Бондарчука оштрафовали на 1000 рублей. Суд признал политика виновным в демонстрации запрещенной символики.