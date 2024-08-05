В Приморье 21 населенный пункт отрезало от транспортного сообщения после ливней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, скамейка, вода, лето, лавочка, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
В Приморье затоплены дороги в семи муниципалитетах Фото:

В Приморье 21 населенный пункт в семи муниципалитетах отрезан от транспортного сообщения в связи с ливнями и паводками, которые продолжались две недели. Об этом сообщает правительство региона.

«От транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района», — говорится в сообщении регионального правительства. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что из-за сильных дождей на приморских дорогах ограничен проезд в 15 муниципалитетах.

Также, по информации министерства по чрезвычайным ситуациям Приморского края, среди отрезанных от транспортной развязки: села Краснояровка и Орлиное в Яковлевском округе, Полыниха и Березовка в Чугуевском округе. Кроме того, еще в нескольких населенных пунктах в Тернейском, Красноармейском, Дальнереченском и Ольгинском районах затоплены дороги. Отмечается, что все изолированные поселения обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания.

Штормовые предупреждения в Приморском крае были объявлены синоптиками четыре раза, с последним на пятницу и субботу. В некоторых районах края, включая Шкотовский и Партизанский округа, был введен режим ЧС из-за затоплений участков и домов. На 4 августа в Приморском крае подтоплены 261 приусадебный участок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморье 21 населенный пункт в семи муниципалитетах отрезан от транспортного сообщения в связи с ливнями и паводками, которые продолжались две недели. Об этом сообщает правительство региона. «От транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района», — говорится в сообщении регионального правительства. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что из-за сильных дождей на приморских дорогах ограничен проезд в 15 муниципалитетах. Также, по информации министерства по чрезвычайным ситуациям Приморского края, среди отрезанных от транспортной развязки: села Краснояровка и Орлиное в Яковлевском округе, Полыниха и Березовка в Чугуевском округе. Кроме того, еще в нескольких населенных пунктах в Тернейском, Красноармейском, Дальнереченском и Ольгинском районах затоплены дороги. Отмечается, что все изолированные поселения обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания. Штормовые предупреждения в Приморском крае были объявлены синоптиками четыре раза, с последним на пятницу и субботу. В некоторых районах края, включая Шкотовский и Партизанский округа, был введен режим ЧС из-за затоплений участков и домов. На 4 августа в Приморском крае подтоплены 261 приусадебный участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...