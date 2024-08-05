В Приморье 21 населенный пункт отрезало от транспортного сообщения после ливней

05 августа 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

В Приморье затоплены дороги в семи муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приморье 21 населенный пункт в семи муниципалитетах отрезан от транспортного сообщения в связи с ливнями и паводками, которые продолжались две недели. Об этом сообщает правительство региона. «От транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района», — говорится в сообщении регионального правительства. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что из-за сильных дождей на приморских дорогах ограничен проезд в 15 муниципалитетах. Также, по информации министерства по чрезвычайным ситуациям Приморского края, среди отрезанных от транспортной развязки: села Краснояровка и Орлиное в Яковлевском округе, Полыниха и Березовка в Чугуевском округе. Кроме того, еще в нескольких населенных пунктах в Тернейском, Красноармейском, Дальнереченском и Ольгинском районах затоплены дороги. Отмечается, что все изолированные поселения обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания. Штормовые предупреждения в Приморском крае были объявлены синоптиками четыре раза, с последним на пятницу и субботу. В некоторых районах края, включая Шкотовский и Партизанский округа, был введен режим ЧС из-за затоплений участков и домов. На 4 августа в Приморском крае подтоплены 261 приусадебный участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморье 21 населенный пункт в семи муниципалитетах отрезан от транспортного сообщения в связи с ливнями и паводками, которые продолжались две недели. Об этом сообщает правительство региона. «От транспортного сообщения отрезан 21 населенный пункт Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района», — говорится в сообщении регионального правительства. Информацию передает РИА Новости. Также отмечается, что из-за сильных дождей на приморских дорогах ограничен проезд в 15 муниципалитетах. Также, по информации министерства по чрезвычайным ситуациям Приморского края, среди отрезанных от транспортной развязки: села Краснояровка и Орлиное в Яковлевском округе, Полыниха и Березовка в Чугуевском округе. Кроме того, еще в нескольких населенных пунктах в Тернейском, Красноармейском, Дальнереченском и Ольгинском районах затоплены дороги. Отмечается, что все изолированные поселения обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания. Штормовые предупреждения в Приморском крае были объявлены синоптиками четыре раза, с последним на пятницу и субботу. В некоторых районах края, включая Шкотовский и Партизанский округа, был введен режим ЧС из-за затоплений участков и домов. На 4 августа в Приморском крае подтоплены 261 приусадебный участок.