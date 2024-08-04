В Екатеринбурге восстановят историческую надпись «Почта» на балконах Главпочтамта, расположенного на перекрестке улицы Толмачева и проспекта Ленина. Специалисты также обновят входную группу здания, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».
«Во время обновления восточного фасада специалисты восстановят кирпичную кладку стен и штукатурку, обновят красочное покрытие. Также на Главпочтамте установят новые двери из ценных пород дерева и восстановят историческую надпись „Почта“ на балконах здания», — следует из сообщения. Надпись выполнят синим цветом.
Во время работ отделение будет работать в штатном режиме. Реставрация здания уже проходила в 2016 и 2019 годах.
В
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!