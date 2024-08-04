04 августа 2024

В Екатеринбурге отреставрируют Главпочтамт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центральное почтовое отделение будет работать в штатном режиме
Центральное почтовое отделение будет работать в штатном режиме Фото:

В Екатеринбурге восстановят историческую надпись «Почта» на балконах Главпочтамта, расположенного на перекрестке улицы Толмачева и проспекта Ленина. Специалисты также обновят входную группу здания, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».

«Во время обновления восточного фасада специалисты восстановят кирпичную кладку стен и штукатурку, обновят красочное покрытие. Также на Главпочтамте установят новые двери из ценных пород дерева и восстановят историческую надпись „Почта“ на балконах здания», — следует из сообщения. Надпись выполнят синим цветом.

Во время работ отделение будет работать в штатном режиме. Реставрация здания уже проходила в 2016 и 2019 годах.

Дата завершения работ не уточняется
Дата завершения работ не уточняется
Фото:

В

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге восстановят историческую надпись «Почта» на балконах Главпочтамта, расположенного на перекрестке улицы Толмачева и проспекта Ленина. Специалисты также обновят входную группу здания, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». «Во время обновления восточного фасада специалисты восстановят кирпичную кладку стен и штукатурку, обновят красочное покрытие. Также на Главпочтамте установят новые двери из ценных пород дерева и восстановят историческую надпись „Почта“ на балконах здания», — следует из сообщения. Надпись выполнят синим цветом. Во время работ отделение будет работать в штатном режиме. Реставрация здания уже проходила в 2016 и 2019 годах. В
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...