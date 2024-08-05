Обвал токийской биржи побил рекорд «черного понедельника» 1987 года

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максимальное падение в ходе торгов на Токийской фондовой бирже превышало 13% Фото:

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei обвалился на 12,4% процента и побил исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха) 1987 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«По итогам торгов Nikkei потерял 4 451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта. Это исторический рекорд падения, превышающий обвал в „черный понедельник“ 1987 года, когда в ходе торгов индекс терял максимум 3 836,33 пункта», — сообщили в ТАСС со ссылкой на данные торгов. В агентстве добавили, что максимальное падение в ходе торгов превышало 13%. На фоне этого обвала акции японских автопроизводителей упали на 9-13%.

Также цена нефти Brent (эталонная марка нефти, которая является смесью нескольких сортов нефти, — прим. URA.RU) на ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель. Она достигла такого низкого показателя впервые с 9 января 2024 года.

Ключевой индекс Nikkei отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, торгующих на ТФБ. Обвал этого индекса связан с опасениями инвесторов рецессии (состояние экономики, при котором происходит ее снижение более шести месяцев, спадом деловой активности и снижением производства, — прим. URA.RU) в США и укрепления иены к доллару. Предыдущий рекордный обвал был зафиксирован сразу после «черного понедельника» 19 октября 1987 года на рынках США и многих других стран, произошедшего в результате ракетных ударов Ирана по американским нефтяным танкерам в Персидском заливе в ходе ирано-иракского конфликта.

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Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei обвалился на 12,4% процента и побил исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха) 1987 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. «По итогам торгов Nikkei потерял 4 451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта. Это исторический рекорд падения, превышающий обвал в „черный понедельник“ 1987 года, когда в ходе торгов индекс терял максимум 3 836,33 пункта», — сообщили в ТАСС со ссылкой на данные торгов. В агентстве добавили, что максимальное падение в ходе торгов превышало 13%. На фоне этого обвала акции японских автопроизводителей упали на 9-13%. Также цена нефти Brent (эталонная марка нефти, которая является смесью нескольких сортов нефти, — прим. URA.RU) на ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель. Она достигла такого низкого показателя впервые с 9 января 2024 года. Ключевой индекс Nikkei отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, торгующих на ТФБ. Обвал этого индекса связан с опасениями инвесторов рецессии (состояние экономики, при котором происходит ее снижение более шести месяцев, спадом деловой активности и снижением производства, — прим. URA.RU) в США и укрепления иены к доллару. Предыдущий рекордный обвал был зафиксирован сразу после «черного понедельника» 19 октября 1987 года на рынках США и многих других стран, произошедшего в результате ракетных ударов Ирана по американским нефтяным танкерам в Персидском заливе в ходе ирано-иракского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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