Обычно небольшой гриб достиг огромных размеров после дождей
Огромный гриб дождевик нашли туристы в Пермском крае. Как рассказала в соцсетях Евгения Никитина, гриб обнаружили во время сплава по реке Очер.
«Отличный был сплав по реке Очер. Я первый раз увидела, как уточка бежит по воде, наблюдала за прыгающими рыбками, а еще мы нашли огромный дождевой гриб», — поделилась впечатлениями Евгения в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказывало URA.RU, похожую находку сделал житель Челябинской области. Гриб весом почти четыре килограмма он нашел на своем огороде.
Огромный гриб нашли на берегу реки Очер
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