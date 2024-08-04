Пермяки во время сплава нашли гигантский гриб дождевик. Фото

05 августа 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Обычно небольшой гриб достиг огромных размеров после дождей Фото: Илья Московец © URA.RU Огромный гриб дождевик нашли туристы в Пермском крае. Как рассказала в соцсетях Евгения Никитина, гриб обнаружили во время сплава по реке Очер. «Отличный был сплав по реке Очер. Я первый раз увидела, как уточка бежит по воде, наблюдала за прыгающими рыбками, а еще мы нашли огромный дождевой гриб», — поделилась впечатлениями Евгения в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, похожую находку сделал житель Челябинской области. Гриб весом почти четыре килограмма он нашел на своем огороде. Огромный гриб нашли на берегу реки Очер Евгения Никитина в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Огромный гриб дождевик нашли туристы в Пермском крае. Как рассказала в соцсетях Евгения Никитина, гриб обнаружили во время сплава по реке Очер. «Отличный был сплав по реке Очер. Я первый раз увидела, как уточка бежит по воде, наблюдала за прыгающими рыбками, а еще мы нашли огромный дождевой гриб», — поделилась впечатлениями Евгения в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, похожую находку сделал житель Челябинской области. Гриб весом почти четыре килограмма он нашел на своем огороде.