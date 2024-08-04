04 августа 2024
03 августа 2024

Пермяки во время сплава нашли гигантский гриб дождевик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург, гриб, дождевик
Обычно небольшой гриб достиг огромных размеров после дождей Фото:

Огромный гриб дождевик нашли туристы в Пермском крае. Как рассказала в соцсетях Евгения Никитина, гриб обнаружили во время сплава по реке Очер.

«Отличный был сплав по реке Очер. Я первый раз увидела, как уточка бежит по воде, наблюдала за прыгающими рыбками, а еще мы нашли огромный дождевой гриб», — поделилась впечатлениями Евгения в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, похожую находку сделал житель Челябинской области. Гриб весом почти четыре килограмма он нашел на своем огороде.

Огромный гриб нашли на берегу реки Очер
Огромный гриб нашли на берегу реки Очер

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Огромный гриб дождевик нашли туристы в Пермском крае. Как рассказала в соцсетях Евгения Никитина, гриб обнаружили во время сплава по реке Очер. «Отличный был сплав по реке Очер. Я первый раз увидела, как уточка бежит по воде, наблюдала за прыгающими рыбками, а еще мы нашли огромный дождевой гриб», — поделилась впечатлениями Евгения в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, похожую находку сделал житель Челябинской области. Гриб весом почти четыре килограмма он нашел на своем огороде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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