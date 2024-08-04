Студенты ВШЭ будут стажироваться в госучреждениях ЯНАО

Выпускники и студенты старших курсов Высшей школы экономики получили возможность проходить оплачиваемые стажировки в государственных учреждениях ЯНАО. Договор о взаимодействии подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, сообщили в пресс-службе правительства округа.
«Первые стажировки начнутся уже в августе. На них смогут попасть специалисты сфер экономики и финансов, IT, молодежной политики — выпускники или студенты университета. Решение о стажировке будет принято по итогам отбора», — рассказали на официальном портале правительства ЯНАО.
Молодые специалисты, которые успешно пройдут стажировку, получат возможность трудоустроиться на Ямале. Также стажироваться в окружные госучреждения ожидают участников платформы студенческих лидеров НИУ ВШЭ «ГосВышка».
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Выпускники и студенты старших курсов Высшей школы экономики получили возможность проходить оплачиваемые стажировки в государственных учреждениях ЯНАО. Договор о взаимодействии подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, сообщили в пресс-службе правительства округа. «Первые стажировки начнутся уже в августе. На них смогут попасть специалисты сфер экономики и финансов, IT, молодежной политики — выпускники или студенты университета. Решение о стажировке будет принято по итогам отбора», — рассказали на официальном портале правительства ЯНАО. Молодые специалисты, которые успешно пройдут стажировку, получат возможность трудоустроиться на Ямале. Также стажироваться в окружные госучреждения ожидают участников платформы студенческих лидеров НИУ ВШЭ «ГосВышка». Ранее URA.RU сообщало об улучшении условий для прохождения стажировки в госучреждениях ЯНАО. С августа для молодых специалистов поднята возрастная планка, а стажировку теперь можно пройти круглый год.