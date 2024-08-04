Патруль ДПС на Ямале поймал подростка-мотоциклиста

05 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ задержали подростка, управлявшего мотоциклом без прав (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники ДПС остановили мотоцикл, за рулем которого оказался 15-летний подросток. О задержании несовершеннолетнего нарушителя правил сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Шурышкарские автоинспекторы 1 августа задержали несовершеннолетнего на мотоцикле. Во время проверки документов выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО в официальной группе в VK. Это нарушение стало основанием для составления административного материала в отношении родителей подростка. Дело было передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пресс-служба окружного УМВД призывает всех водителей и их семьи быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения не только предотвращает административные нарушения, но и спасает жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники ДПС остановили мотоцикл, за рулем которого оказался 15-летний подросток. О задержании несовершеннолетнего нарушителя правил сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Шурышкарские автоинспекторы 1 августа задержали несовершеннолетнего на мотоцикле. Во время проверки документов выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО в официальной группе в VK. Это нарушение стало основанием для составления административного материала в отношении родителей подростка. Дело было передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пресс-служба окружного УМВД призывает всех водителей и их семьи быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения не только предотвращает административные нарушения, но и спасает жизни.