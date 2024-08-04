Патруль ДПС на Ямале поймал подростка-мотоциклиста

В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники ДПС остановили мотоцикл, за рулем которого оказался 15-летний подросток. О задержании несовершеннолетнего нарушителя правил сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«Шурышкарские автоинспекторы 1 августа задержали несовершеннолетнего на мотоцикле. Во время проверки документов выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО в официальной группе в VK.
Это нарушение стало основанием для составления административного материала в отношении родителей подростка. Дело было передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Пресс-служба окружного УМВД призывает всех водителей и их семьи быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения не только предотвращает административные нарушения, но и спасает жизни.
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В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники ДПС остановили мотоцикл, за рулем которого оказался 15-летний подросток. О задержании несовершеннолетнего нарушителя правил сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Шурышкарские автоинспекторы 1 августа задержали несовершеннолетнего на мотоцикле. Во время проверки документов выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО в официальной группе в VK. Это нарушение стало основанием для составления административного материала в отношении родителей подростка. Дело было передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пресс-служба окружного УМВД призывает всех водителей и их семьи быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения не только предотвращает административные нарушения, но и спасает жизни.