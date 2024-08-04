04 августа 2024
03 августа 2024

Патруль ДПС на Ямале поймал подростка-мотоциклиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Катайский детский дом. Курганская область, Катайск, шлем, деревня, мотоцикл
Сотрудники ГАИ задержали подростка, управлявшего мотоциклом без прав (фото из архива) Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники ДПС остановили мотоцикл, за рулем которого оказался 15-летний подросток. О задержании несовершеннолетнего нарушителя правил сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«Шурышкарские автоинспекторы 1 августа задержали несовершеннолетнего на мотоцикле. Во время проверки документов выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО в официальной группе в VK.

Это нарушение стало основанием для составления административного материала в отношении родителей подростка. Дело было передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Пресс-служба окружного УМВД призывает всех водителей и их семьи быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения не только предотвращает административные нарушения, но и спасает жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники ДПС остановили мотоцикл, за рулем которого оказался 15-летний подросток. О задержании несовершеннолетнего нарушителя правил сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Шурышкарские автоинспекторы 1 августа задержали несовершеннолетнего на мотоцикле. Во время проверки документов выяснилось, что юный водитель не имеет прав на управление транспортным средством», — сообщает пресс-служба полиции ЯНАО в официальной группе в VK. Это нарушение стало основанием для составления административного материала в отношении родителей подростка. Дело было передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пресс-служба окружного УМВД призывает всех водителей и их семьи быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения не только предотвращает административные нарушения, но и спасает жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...