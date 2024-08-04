Тюменцев накормят консервой из карася и съедобным кубиком из ягеля на фестивале

В Тюмени проходит гастрономический фестиваль «Тайгастро»

В рамках гастрофестиваля тюменцы попробуют блюда из рыбы и мяса диких животных Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени проходит гастрономический фестиваль «Тайгастро». В меню тюменских ресторанов появились новые блюда — сладкий кубик-рубик, консервы из карася и несколько видов сугудая из рыбы. О том, чем еще удивят рестораторы жителей областной столицы во время фестиваля — в материале URA.RU.

Консерва из карася и сугудай из муксуна

Меню закусок на фестивале представлено в основном рыбными блюдами. Сугудай из муксуна тюменцы попробуют сразу же в двух заведениях — в «Горячем цехе» с соусом цитрон, а в ресторане «Отпуск» с сорбетом из черной смородины. В таверне «Парнас» муксуна подадут с облепиховым соусом. В ресторане «Жгли угли» тюменцам подадут консерву их карасей с домашним хлебом.

Лось, олень и косуля

В качестве главного ингредиента основного блюда участниками фестиваля было выбрано мясо диких животных. В ресторане «СибирьСибирь» готовят вырезку оленя с черемшой и папоротником. В ресторане «Жги угли» тюменцы попробуют стейк из тыквы с рваной лосятиной. Кебаб из косули с соусом демиглас тюменцам подадут в ресторане «Горячий цех».

Купеческие сырчики и съедобный кубик-рубик

Десерт, который претендует на звание традиционного тюменского — сырчики тюменцы попробуют в трактире «Ермолаевъ». Это лакомство было представлено на выставке ВДНХ и полюбилось москвичам. Традиционно его готовят из творога со сливками. Съедобный кубик-рубик тюменцам подадут в ресторане «Жги угли». В составе — ягель и крем-чиз.