News18: премьер Бангладеша ушла в отставку, она могла сбежать в Финляндию

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Премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла могла сбежать в Финляндию на фоне беспорядков Фото:

Премьер-министр Бангладеша (Южная Азия, рядом с Индией) Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и могла покинуть страну. Об этом заявили в иностранном СМИ.

«Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию», — говорится в сообщении индийского телеканала News18. В армии Бангладеш подтвердили, что премьер страны ушла в отставку и покинула страну.

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Премьер-министр Бангладеша (Южная Азия, рядом с Индией) Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и могла покинуть страну. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию», — говорится в сообщении индийского телеканала News18. В армии Бангладеш подтвердили, что премьер страны ушла в отставку и покинула страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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