News18: премьер Бангладеша ушла в отставку, она могла сбежать в Финляндию

Премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла могла сбежать в Финляндию на фоне беспорядков
Премьер-министр Бангладеша (Южная Азия, рядом с Индией) Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и могла покинуть страну. Об этом заявили в иностранном СМИ.
«Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию», — говорится в сообщении индийского телеканала
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