04 августа 2024

Стрелок из Пермского края Василий Марков погиб в зоне СВО

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Прощание с Василием Марковым состоится 6 августа Фото:

В ходе проведения СВО погиб стрелок из Пермского края Василий Марков. Как сообщили в администрации Нытвенского округа, он скончался во время выполнения боевого задания 22 июля.

«Рядовой Василий Марков проявил мужество и героизм, он погиб в бою 22 июля. Марков служил старшим стрелком в штурмовом подразделении. Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего», — сообщили в окружной администрации.

Прощание с бойцом состоится 6 августа в Новоильинском казачьем кадетском корпусе. Церемония начнется в 10:00.

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В ходе проведения СВО погиб стрелок из Пермского края Василий Марков. Как сообщили в администрации Нытвенского округа, он скончался во время выполнения боевого задания 22 июля. «Рядовой Василий Марков проявил мужество и героизм, он погиб в бою 22 июля. Марков служил старшим стрелком в штурмовом подразделении. Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего», — сообщили в окружной администрации. Прощание с бойцом состоится 6 августа в Новоильинском казачьем кадетском корпусе. Церемония начнется в 10:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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