Стрелок из Пермского края Василий Марков погиб в зоне СВО

Прощание с Василием Марковым состоится 6 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе проведения СВО погиб стрелок из Пермского края Василий Марков. Как сообщили в администрации Нытвенского округа, он скончался во время выполнения боевого задания 22 июля.

«Рядовой Василий Марков проявил мужество и героизм, он погиб в бою 22 июля. Марков служил старшим стрелком в штурмовом подразделении. Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего», — сообщили в окружной администрации.

Прощание с бойцом состоится 6 августа в Новоильинском казачьем кадетском корпусе. Церемония начнется в 10:00.