Депутата пермского заксобрания Кожанова подозревают в заговоре против мэра

05 августа 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кожанов говорит, что коммунисты хотят взять большинство в думе Александровска Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов ведет пул кандидатов на выборах в думу Александровска. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Он рассчитывает, что в результате коммунисты смогут повлиять на смену главы в округе. Действующий мэр Ольга Лаврова пользуется поддержкой краевых властей и должна сохранить пост. Коммунисты хотят помешать этому назначению. «Кандидаты Кожанова идут от КПРФ. Он закрыл 13 из 15 округов. Спикером думы он видит или Бориса Тарасова, бывшего замглавы администрации района, когда его возглавлял еще Александр Шицын. Или местного депутата и директора школы Марину Зимину, по инициативе которой у мэра Александровска Ольги Лавровой выявили конфликт интересов. А сам Кожанов вроде как рассчитывает на то, чтобы стать мэром», — пояснил источник. Другой инсайдер поясняет, что у Кожанова нет мотива. Якобы он уже практически переехал в Москву и работает в столице. «Зачем ему быть главой депрессивного Александровска?» — недоумевает собеседник. По его данным, КПРФ в этом году перетасовало своих кандидатов между округами. И действующие депутаты вынуждены баллотироваться там, где их не знают. Условно, тех, кто представлял в думе Александровск, поставили на Яйву. И наоборот. «Там реально два-три оппозиционных кандидата только проходные», — отметил источник. Дмитрий Кожанов подтвердил, что сейчас часто бывает в Москве по работе. По его словам, вопросами выборов занимается первый секретарь местного отделения КПРФ Марина Зимина вместе с краевым комитетом. «Я депутат от КПРФ по данному округу и несу ответственность перед партией за выборы в Александровском округе. Команда идет не от Кожанова, а от КПРФ. Стоит задача победить на выборах, сформировать большинство в Думе. Если сформируем, то кандидата на главу найдем, и даже не одного. Пока говорить об этом преждевременно», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания от КПРФ Сергей Аликин вместе с родителями и братом готовятся захватить власть в Верещагино. Они ведут свой пул кандидатов по спискам КПРФ, и у них есть шанс выиграть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов ведет пул кандидатов на выборах в думу Александровска. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Он рассчитывает, что в результате коммунисты смогут повлиять на смену главы в округе. Действующий мэр Ольга Лаврова пользуется поддержкой краевых властей и должна сохранить пост. Коммунисты хотят помешать этому назначению. «Кандидаты Кожанова идут от КПРФ. Он закрыл 13 из 15 округов. Спикером думы он видит или Бориса Тарасова, бывшего замглавы администрации района, когда его возглавлял еще Александр Шицын. Или местного депутата и директора школы Марину Зимину, по инициативе которой у мэра Александровска Ольги Лавровой выявили конфликт интересов. А сам Кожанов вроде как рассчитывает на то, чтобы стать мэром», — пояснил источник. Другой инсайдер поясняет, что у Кожанова нет мотива. Якобы он уже практически переехал в Москву и работает в столице. «Зачем ему быть главой депрессивного Александровска?» — недоумевает собеседник. По его данным, КПРФ в этом году перетасовало своих кандидатов между округами. И действующие депутаты вынуждены баллотироваться там, где их не знают. Условно, тех, кто представлял в думе Александровск, поставили на Яйву. И наоборот. «Там реально два-три оппозиционных кандидата только проходные», — отметил источник. Дмитрий Кожанов подтвердил, что сейчас часто бывает в Москве по работе. По его словам, вопросами выборов занимается первый секретарь местного отделения КПРФ Марина Зимина вместе с краевым комитетом. «Я депутат от КПРФ по данному округу и несу ответственность перед партией за выборы в Александровском округе. Команда идет не от Кожанова, а от КПРФ. Стоит задача победить на выборах, сформировать большинство в Думе. Если сформируем, то кандидата на главу найдем, и даже не одного. Пока говорить об этом преждевременно», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания от КПРФ Сергей Аликин вместе с родителями и братом готовятся захватить власть в Верещагино. Они ведут свой пул кандидатов по спискам КПРФ, и у них есть шанс выиграть.