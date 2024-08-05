Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Тегеран

Шойгу прибыл в Иран
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран с рабочей поездкой. Об этом сообщили в самом Совбезе.
«В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что в иранской столице Сергея Шойгу примет глава государства Масуд Пезешкиан.
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