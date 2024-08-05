Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Тегеран

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей, топ
Шойгу прибыл в Иран Фото:

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран с рабочей поездкой. Об этом сообщили в самом Совбезе.

«В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что в иранской столице Сергея Шойгу примет глава государства Масуд Пезешкиан.

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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран с рабочей поездкой. Об этом сообщили в самом Совбезе. «В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что в иранской столице Сергея Шойгу примет глава государства Масуд Пезешкиан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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