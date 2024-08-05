В Москве задержали руководство парка «Патриот»

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Руководство парка «Патриот» подозревают в мошенничестве Фото:

Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве.

«„Следственный комитет заблокировал ряд сотрудников на рабочих местах. Некоторых увезли на допросы“, — передает источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что задержания „есть и будут по мошенническим статьям“», — пишет telegram-канал PostNews.

Сейчас проведение международного военно-технического форума «Армия-2024», который должен был пройти в парке в августе, под вопросом. На сайте нет дат форума.

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Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. «„Следственный комитет заблокировал ряд сотрудников на рабочих местах. Некоторых увезли на допросы“, — передает источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что задержания „есть и будут по мошенническим статьям“», — пишет telegram-канал PostNews. Сейчас проведение международного военно-технического форума «Армия-2024», который должен был пройти в парке в августе, под вопросом. На сайте нет дат форума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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