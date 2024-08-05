Происшествия В Москве задержали руководство парка «Патриот» 05 августа 2024 в 15:54 Размер текста - 17 + Руководство парка «Патриот» подозревают в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. «„Следственный комитет заблокировал ряд сотрудников на рабочих местах. Некоторых увезли на допросы“, — передает источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что задержания „есть и будут по мошенническим статьям“», — пишет telegram-канал PostNews. Сейчас проведение международного военно-технического форума «Армия-2024», который должен был пройти в парке в августе, под вопросом. На сайте нет дат форума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. «„Следственный комитет заблокировал ряд сотрудников на рабочих местах. Некоторых увезли на допросы“, — передает источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что задержания „есть и будут по мошенническим статьям“», — пишет telegram-канал PostNews. Сейчас проведение международного военно-технического форума «Армия-2024», который должен был пройти в парке в августе, под вопросом. На сайте нет дат форума. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям