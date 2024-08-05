В Москве задержали руководство парка «Патриот»

Руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве.
«„Следственный комитет заблокировал ряд сотрудников на рабочих местах. Некоторых увезли на допросы“, — передает источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что задержания „есть и будут по мошенническим статьям“», — пишет telegram-канал PostNews.
Сейчас проведение международного военно-технического форума «Армия-2024», который должен был пройти в парке в августе, под вопросом. На сайте нет дат форума.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.