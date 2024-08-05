В Бангладеш сформируют временное правительство на фоне отставки премьера

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В Бангладеш появится временное правительство после ухода премьера Шейх Хасины Фото:

В Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины появится временное правительство. Об этом заявил главком армии Вакер-Уз-Заман.

«Мы решили сформировать временное правительство», — заявил главком, его слова приводит издание Dhaka Tribune. Он отметил, что в скором времени будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

Ранее сообщалось, что премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла в отставку. Такое решение было принято на фоне беспорядков. Предполагается, что она могла покинуть страну.

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В Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины появится временное правительство. Об этом заявил главком армии Вакер-Уз-Заман. «Мы решили сформировать временное правительство», — заявил главком, его слова приводит издание Dhaka Tribune. Он отметил, что в скором времени будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином. Ранее сообщалось, что премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла в отставку. Такое решение было принято на фоне беспорядков. Предполагается, что она могла покинуть страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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