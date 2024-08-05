В мире В Бангладеш сформируют временное правительство на фоне отставки премьера 05 августа 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + В Бангладеш появится временное правительство после ухода премьера Шейх Хасины Фото: Алексей Дружинин\РИА Новости В Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины появится временное правительство. Об этом заявил главком армии Вакер-Уз-Заман. «Мы решили сформировать временное правительство», — заявил главком, его слова приводит издание Dhaka Tribune . Он отметил, что в скором времени будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином. Ранее сообщалось, что премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла в отставку. Такое решение было принято на фоне беспорядков. Предполагается, что она могла покинуть страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины появится временное правительство. Об этом заявил главком армии Вакер-Уз-Заман. «Мы решили сформировать временное правительство», — заявил главком, его слова приводит издание Dhaka Tribune. Он отметил, что в скором времени будет проведена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином. Ранее сообщалось, что премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла в отставку. Такое решение было принято на фоне беспорядков. Предполагается, что она могла покинуть страну. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям