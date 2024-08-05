В Бангладеш сформируют временное правительство на фоне отставки премьера

В Бангладеш появится временное правительство после ухода премьера Шейх Хасины
В Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины появится временное правительство. Об этом заявил главком армии Вакер-Уз-Заман.
«Мы решили сформировать временное правительство», — заявил главком, его слова приводит издание
Ранее сообщалось, что премьер Бангладеша Шейх Хасина ушла в отставку. Такое решение было принято на фоне беспорядков. Предполагается, что она могла покинуть страну.
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