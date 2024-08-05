В Кургане начали строительство элитного дома с подземной парковкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане снесли заброшенный бизнес-центр по улице Гоголя, 109а под строительство элитного жилого дома с подземным паркингом и лаунж-зонами на крыше. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший строительную площадку.

«Двухэтажное здание по улице Гоголя, 109а полностью снесено, площадку расчистили, строительный мусор вывезли. На месте бывшего бизнес-центра будут строить элитный дом. Он расположится за гимназией №31», — передает корреспондент URA.RU.

По словам застройщика Евгения Сергеева, сдать дом планируют в конце второго квартала 2026 года. Восьмиэтажный жилой комплекс помимо подземной парковки и зон отдыха на крыше будет иметь двухуровневые квартиры. Также бизнесмен отметил, что на строительство объекта уже получено разрешение мэрии Кургана, с документами нет никаких проблем.

Ранее горожане выступали против точечной застройки по улице Гоголя. Жильцы соседних домов опасаются, что строительство многоэтажки лишит их парковки и подъездных путей. В прокуратуре обеспокоенным горожанам заявили, что замечаний по проекту планировки территории не поступало на общественных обсуждениях.

В Кургане снесли бывшее здание бизнес-центра для жилой застройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Планируется строительство элитного дома с подземным паркингом и зоной отдыха на крыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так двухэтажное заброшенное здание выглядело до сноса в июне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU