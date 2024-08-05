05 августа 2024

В Кургане снесли заброшенный бизнес-центр ради строительства элитного дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гоголя 109а. Курган, гоголя 109а
В Кургане начали строительство элитного дома с подземной парковкой Фото:

В Кургане снесли заброшенный бизнес-центр по улице Гоголя, 109а под строительство элитного жилого дома с подземным паркингом и лаунж-зонами на крыше. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший строительную площадку.

«Двухэтажное здание по улице Гоголя, 109а полностью снесено, площадку расчистили, строительный мусор вывезли. На месте бывшего бизнес-центра будут строить элитный дом. Он расположится за гимназией №31», — передает корреспондент URA.RU.

По словам застройщика Евгения Сергеева, сдать дом планируют в конце второго квартала 2026 года. Восьмиэтажный жилой комплекс помимо подземной парковки и зон отдыха на крыше будет иметь двухуровневые квартиры. Также бизнесмен отметил, что на строительство объекта уже получено разрешение мэрии Кургана, с документами нет никаких проблем.

Ранее горожане выступали против точечной застройки по улице Гоголя. Жильцы соседних домов опасаются, что строительство многоэтажки лишит их парковки и подъездных путей. В прокуратуре обеспокоенным горожанам заявили, что замечаний по проекту планировки территории не поступало на общественных обсуждениях.

Гоголя 109а. Курган
В Кургане снесли бывшее здание бизнес-центра для жилой застройки
Фото:
Гоголя 109а. Курган
Планируется строительство элитного дома с подземным паркингом и зоной отдыха на крыше
Фото:
Гоголя 109а. Курган
Так двухэтажное заброшенное здание выглядело до сноса в июне
Фото:

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В Кургане снесли заброшенный бизнес-центр по улице Гоголя, 109а под строительство элитного жилого дома с подземным паркингом и лаунж-зонами на крыше. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший строительную площадку. «Двухэтажное здание по улице Гоголя, 109а полностью снесено, площадку расчистили, строительный мусор вывезли. На месте бывшего бизнес-центра будут строить элитный дом. Он расположится за гимназией №31», — передает корреспондент URA.RU. По словам застройщика Евгения Сергеева, сдать дом планируют в конце второго квартала 2026 года. Восьмиэтажный жилой комплекс помимо подземной парковки и зон отдыха на крыше будет иметь двухуровневые квартиры. Также бизнесмен отметил, что на строительство объекта уже получено разрешение мэрии Кургана, с документами нет никаких проблем. Ранее горожане выступали против точечной застройки по улице Гоголя. Жильцы соседних домов опасаются, что строительство многоэтажки лишит их парковки и подъездных путей. В прокуратуре обеспокоенным горожанам заявили, что замечаний по проекту планировки территории не поступало на общественных обсуждениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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