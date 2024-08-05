Директора парка «Патриот» обвиняют в хищении десятков миллионов рублей: главное к этому часу

В Москве арестовали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова

05 августа 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Против директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова возбудили уголовное дело по факту мошенничества Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова и руководство парка задержали в Москве. Их подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Что известно о деле — в материале URA.RU Что известно о задержании директора парка «Патриот» Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент Ахмедов помещен под арест. Ахмедов был задержан 3 августа, рассказали РИА Новости в суде. Что известно о других фигурантах дела Следственный комитет сообщил о задержании замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Мера пресечения для него сейчас избирается. По данным СК, он совместно с Ахмедовым занимался хищением средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Также заявлены и другие соучастники, личности которых не раскрываются. Возбуждение уголовного дела В СК РФ возбудили уголовное дело по факту выявления признаков мошенничества. Указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджета парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По уголовному делу проводятся следственные действия. По данным правоохранительных органов сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Об этом они заявили ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова и руководство парка задержали в Москве. Их подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Что известно о деле — в материале URA.RU Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент Ахмедов помещен под арест. Ахмедов был задержан 3 августа, рассказали РИА Новости в суде. Следственный комитет сообщил о задержании замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Мера пресечения для него сейчас избирается. По данным СК, он совместно с Ахмедовым занимался хищением средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Также заявлены и другие соучастники, личности которых не раскрываются. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту выявления признаков мошенничества. Указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджета парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По уголовному делу проводятся следственные действия. По данным правоохранительных органов сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Об этом они заявили ТАСС.