Директора парка «Патриот» обвиняют в хищении десятков миллионов рублей: главное к этому часу

Директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова и руководство парка задержали в Москве. Их подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Что известно о деле — в материале URA.RU
Что известно о задержании директора парка «Патриот»
Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент Ахмедов помещен под арест. Ахмедов был задержан 3 августа, рассказали РИА Новости в суде.
Что известно о других фигурантах дела
Следственный комитет сообщил о задержании замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Мера пресечения для него сейчас избирается. По данным СК, он совместно с Ахмедовым занимался хищением средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Также заявлены и другие соучастники, личности которых не раскрываются.
Возбуждение уголовного дела
В СК РФ возбудили уголовное дело по факту выявления признаков мошенничества. Указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджета парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По уголовному делу проводятся следственные действия.
По данным правоохранительных органов сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Об этом они заявили ТАСС.
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