Директора парка «Патриот» обвиняют в хищении десятков миллионов рублей: главное к этому часу

В Москве арестовали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова
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Против директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова возбудили уголовное дело по факту мошенничества Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова и руководство парка задержали в Москве. Их подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Что известно о деле — в материале URA.RU

Что известно о задержании директора парка «Патриот»

Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент Ахмедов помещен под арест. Ахмедов был задержан 3 августа, рассказали РИА Новости в суде.

Что известно о других фигурантах дела

Следственный комитет сообщил о задержании замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Мера пресечения для него сейчас избирается. По данным СК, он совместно с Ахмедовым занимался хищением средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Также заявлены и другие соучастники, личности которых не раскрываются.

Возбуждение уголовного дела

В СК РФ возбудили уголовное дело по факту выявления признаков мошенничества. Указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджета парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По уголовному делу проводятся следственные действия.

По данным правоохранительных органов сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Об этом они заявили ТАСС.

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Директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова и руководство парка задержали в Москве. Их подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Что известно о деле — в материале URA.RU Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент Ахмедов помещен под арест. Ахмедов был задержан 3 августа, рассказали РИА Новости в суде. Следственный комитет сообщил о задержании замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Мера пресечения для него сейчас избирается. По данным СК, он совместно с Ахмедовым занимался хищением средств, выделенных на обеспечение деятельности парка. Также заявлены и другие соучастники, личности которых не раскрываются. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту выявления признаков мошенничества. Указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджета парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По уголовному делу проводятся следственные действия. По данным правоохранительных органов сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Об этом они заявили ТАСС.
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