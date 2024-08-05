Губернатор Моор отчитался о ремонте дорог, пострадавших во время паводка

В Тюменской области восстанавливают дороги, которые пострадали во время паводка. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор.
«В Тюменской области продолжается ремонт дорог, которые пострадали в результате паводка. Специалисты восстановят 13 участков в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Одна из трасс, где ведутся работы — это Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково. Большая вода повредила четыре километра. До конца года ремонт здесь будет закончен», — рассказал губернатор.
Паводок в Тюменской области начался весной 2024 года. Уровень воды превышал исторические значения, затапливая дома, дороги и вынуждая людей экстренно эвакуироваться.
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В Тюменской области восстанавливают дороги, которые пострадали во время паводка. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «В Тюменской области продолжается ремонт дорог, которые пострадали в результате паводка. Специалисты восстановят 13 участков в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Одна из трасс, где ведутся работы — это Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково. Большая вода повредила четыре километра. До конца года ремонт здесь будет закончен», — рассказал губернатор. Паводок в Тюменской области начался весной 2024 года. Уровень воды превышал исторические значения, затапливая дома, дороги и вынуждая людей экстренно эвакуироваться.