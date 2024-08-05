Губернатор Моор отчитался о ремонте дорог, пострадавших во время паводка

В Тюменской области восстановят 13 участков дорог, затопленных паводком

05 августа 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Весной «большая вода» топила дороги, которые теперь восстанавливают Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области восстанавливают дороги, которые пострадали во время паводка. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «В Тюменской области продолжается ремонт дорог, которые пострадали в результате паводка. Специалисты восстановят 13 участков в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Одна из трасс, где ведутся работы — это Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково. Большая вода повредила четыре километра. До конца года ремонт здесь будет закончен», — рассказал губернатор. Паводок в Тюменской области начался весной 2024 года. Уровень воды превышал исторические значения, затапливая дома, дороги и вынуждая людей экстренно эвакуироваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области восстанавливают дороги, которые пострадали во время паводка. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «В Тюменской области продолжается ремонт дорог, которые пострадали в результате паводка. Специалисты восстановят 13 участков в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Одна из трасс, где ведутся работы — это Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково. Большая вода повредила четыре километра. До конца года ремонт здесь будет закончен», — рассказал губернатор. Паводок в Тюменской области начался весной 2024 года. Уровень воды превышал исторические значения, затапливая дома, дороги и вынуждая людей экстренно эвакуироваться.