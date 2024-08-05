В Миассе вывели новые сорта уральских арбузов. Фото

05 августа 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Миасские арбузы удобны тем, что их можно разрезать и съесть за раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) вывели два новых сорта уральских арбузов. Как URA.RU 5 августа рассказал директор компании «Уральский дачник» Константин Осинцев, средняя масса ягоды доходит до трех килограммов. «Два сорта „Малиновый сорбет“ и „Кураж“ госкомиссия будет оценивать в конце августа. В настоящий момент ягоды наливаются. За 15-20 дней до окончательного созревания прекратим их полив, чтобы мякоть стала сахаристой», — рассказал URA.RU Осинцев. Сорта порционные, что удобно при использовании. Вес ягоды достигает двух-трех килограммов: объем можно осилить за один обед. Южные арбузы весят по 10-15 кг. Миасские сорта созревают за 60-90 суток. «Мякоть у „Малинового сорбета“ имеет малиновый окрас, она зернистая и с малым количеством семян. У „Куража“ — красная мякоть со вкусом, как у астраханских сортов. Цвет плодов у „Сорбета“ носит салатовый оттенок без полос, „Куража“ — светло-зеленый с шиповидными темно-зелеными полосами», — пояснил собеседник. Селекционер привел рецепт хранения арбузов. Мякоть «Малинового сорбета», рассказал Осинцев, следует перетереть, заморозить и повторить операцию. Получится натуральный сорбет. В результате зимой можно лакомиться арбузом, сохранившим вкусовые качества и освежающий вкус лета. «Кураж» может храниться в холодильнике в течение месяца. В июле миасцы рассказали о новых сортах баклажанов. «Диво дивное» имеет аромат белых грибов, а «Молочная девочка» привкус курицы. Мякоть арбуза сорта «Малиновый сорбет» имеет малиновый окрас Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник» Этот арбуз хорошо подходит для изготовления фруктового мороженого Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник» Арбуз сорта «Кураж» имеет классический окрас Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник» Вес ягод «Куража», как и «Малинового сорбета» составляет 2-3 кг Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) вывели два новых сорта уральских арбузов. Как URA.RU 5 августа рассказал директор компании «Уральский дачник» Константин Осинцев, средняя масса ягоды доходит до трех килограммов. «Два сорта „Малиновый сорбет“ и „Кураж“ госкомиссия будет оценивать в конце августа. В настоящий момент ягоды наливаются. За 15-20 дней до окончательного созревания прекратим их полив, чтобы мякоть стала сахаристой», — рассказал URA.RU Осинцев. Сорта порционные, что удобно при использовании. Вес ягоды достигает двух-трех килограммов: объем можно осилить за один обед. Южные арбузы весят по 10-15 кг. Миасские сорта созревают за 60-90 суток. «Мякоть у „Малинового сорбета“ имеет малиновый окрас, она зернистая и с малым количеством семян. У „Куража“ — красная мякоть со вкусом, как у астраханских сортов. Цвет плодов у „Сорбета“ носит салатовый оттенок без полос, „Куража“ — светло-зеленый с шиповидными темно-зелеными полосами», — пояснил собеседник. Селекционер привел рецепт хранения арбузов. Мякоть «Малинового сорбета», рассказал Осинцев, следует перетереть, заморозить и повторить операцию. Получится натуральный сорбет. В результате зимой можно лакомиться арбузом, сохранившим вкусовые качества и освежающий вкус лета. «Кураж» может храниться в холодильнике в течение месяца. В июле миасцы рассказали о новых сортах баклажанов. «Диво дивное» имеет аромат белых грибов, а «Молочная девочка» привкус курицы.