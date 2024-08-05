В Миассе (Челябинская область) вывели два новых сорта уральских арбузов. Как URA.RU 5 августа рассказал директор компании «Уральский дачник» Константин Осинцев, средняя масса ягоды доходит до трех килограммов.
«Два сорта „Малиновый сорбет“ и „Кураж“ госкомиссия будет оценивать в конце августа. В настоящий момент ягоды наливаются. За 15-20 дней до окончательного созревания прекратим их полив, чтобы мякоть стала сахаристой», — рассказал URA.RU Осинцев.
Сорта порционные, что удобно при использовании. Вес ягоды достигает двух-трех килограммов: объем можно осилить за один обед. Южные арбузы весят по 10-15 кг. Миасские сорта созревают за 60-90 суток.
«Мякоть у „Малинового сорбета“ имеет малиновый окрас, она зернистая и с малым количеством семян. У „Куража“ — красная мякоть со вкусом, как у астраханских сортов. Цвет плодов у „Сорбета“ носит салатовый оттенок без полос, „Куража“ — светло-зеленый с шиповидными темно-зелеными полосами», — пояснил собеседник.
Селекционер привел рецепт хранения арбузов. Мякоть «Малинового сорбета», рассказал Осинцев, следует перетереть, заморозить и повторить операцию. Получится натуральный сорбет. В результате зимой можно лакомиться арбузом, сохранившим вкусовые качества и освежающий вкус лета. «Кураж» может храниться в холодильнике в течение месяца.
В июле миасцы рассказали о новых сортах баклажанов. «Диво дивное» имеет аромат белых грибов, а «Молочная девочка» привкус курицы.
Мякоть арбуза сорта «Малиновый сорбет» имеет малиновый окрас
Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник»
Этот арбуз хорошо подходит для изготовления фруктового мороженого
Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник»
Арбуз сорта «Кураж» имеет классический окрас
Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник»
Вес ягод «Куража», как и «Малинового сорбета» составляет 2-3 кг
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В Миассе (Челябинская область) вывели два новых сорта уральских арбузов. Как URA.RU 5 августа рассказал директор компании «Уральский дачник» Константин Осинцев, средняя масса ягоды доходит до трех килограммов. «Два сорта „Малиновый сорбет“ и „Кураж“ госкомиссия будет оценивать в конце августа. В настоящий момент ягоды наливаются. За 15-20 дней до окончательного созревания прекратим их полив, чтобы мякоть стала сахаристой», — рассказал URA.RU Осинцев. Сорта порционные, что удобно при использовании. Вес ягоды достигает двух-трех килограммов: объем можно осилить за один обед. Южные арбузы весят по 10-15 кг. Миасские сорта созревают за 60-90 суток. «Мякоть у „Малинового сорбета“ имеет малиновый окрас, она зернистая и с малым количеством семян. У „Куража“ — красная мякоть со вкусом, как у астраханских сортов. Цвет плодов у „Сорбета“ носит салатовый оттенок без полос, „Куража“ — светло-зеленый с шиповидными темно-зелеными полосами», — пояснил собеседник. Селекционер привел рецепт хранения арбузов. Мякоть «Малинового сорбета», рассказал Осинцев, следует перетереть, заморозить и повторить операцию. Получится натуральный сорбет. В результате зимой можно лакомиться арбузом, сохранившим вкусовые качества и освежающий вкус лета. «Кураж» может храниться в холодильнике в течение месяца. В июле миасцы рассказали о новых сортах баклажанов. «Диво дивное» имеет аромат белых грибов, а «Молочная девочка» привкус курицы.