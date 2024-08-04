04 августа 2024

На Ямал для научного исследования едут стоматологи из Санкт-Петербурга

В Красноселькупе стоматологи из Санкт-Петербурга проведут бесплатные приемы
© Служба новостей «URA.RU»
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Питерские стоматологи будут принимать с 13 по 20 августа (архивное фото) Фото:

В Красноселькуп (ЯНАО) приедут стоматологи из Санкт-Петербургского университета имени И.И.Мечникова под руководством кандидата медицинских наук. Специалисты проведут научно-эпидемиологическое исследование коренных ямальцев. Об этом URA.RU сообщили в администрации Красноселькупского района.

«Молодые специалисты под руководством доцента, кандидата медицинских наук проведут научно-эпидемиологическое исследование, включающее в себя стоматологическое обследование коренных малых народов Ямала», — рассказали агентству в администрации.

Стоматологи будут работать с 13 по 20 августа. Будут проведены бесплатные стоматологические осмотры и консультации по заболеваниям десен, зубов и полости рта.

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В Красноселькуп (ЯНАО) приедут стоматологи из Санкт-Петербургского университета имени И.И.Мечникова под руководством кандидата медицинских наук. Специалисты проведут научно-эпидемиологическое исследование коренных ямальцев. Об этом URA.RU сообщили в администрации Красноселькупского района. «Молодые специалисты под руководством доцента, кандидата медицинских наук проведут научно-эпидемиологическое исследование, включающее в себя стоматологическое обследование коренных малых народов Ямала», — рассказали агентству в администрации. Стоматологи будут работать с 13 по 20 августа. Будут проведены бесплатные стоматологические осмотры и консультации по заболеваниям десен, зубов и полости рта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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