На Ямал для научного исследования едут стоматологи из Санкт-Петербурга

В Красноселькуп (ЯНАО) приедут стоматологи из Санкт-Петербургского университета имени И.И.Мечникова под руководством кандидата медицинских наук. Специалисты проведут научно-эпидемиологическое исследование коренных ямальцев. Об этом URA.RU сообщили в администрации Красноселькупского района.
«Молодые специалисты под руководством доцента, кандидата медицинских наук проведут научно-эпидемиологическое исследование, включающее в себя стоматологическое обследование коренных малых народов Ямала», — рассказали агентству в администрации.
Стоматологи будут работать с 13 по 20 августа. Будут проведены бесплатные стоматологические осмотры и консультации по заболеваниям десен, зубов и полости рта.
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В Красноселькуп (ЯНАО) приедут стоматологи из Санкт-Петербургского университета имени И.И.Мечникова под руководством кандидата медицинских наук. Специалисты проведут научно-эпидемиологическое исследование коренных ямальцев. Об этом URA.RU сообщили в администрации Красноселькупского района. «Молодые специалисты под руководством доцента, кандидата медицинских наук проведут научно-эпидемиологическое исследование, включающее в себя стоматологическое обследование коренных малых народов Ямала», — рассказали агентству в администрации. Стоматологи будут работать с 13 по 20 августа. Будут проведены бесплатные стоматологические осмотры и консультации по заболеваниям десен, зубов и полости рта.