Кандидата от «Гражданской инициативы» не пустили на выборы в ЯНАО

Избирком Салехарда отказал в регистрации Марку Вануйто

05 августа 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Молодой кандидат покинул выборную гонку на этапе регистрации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Территориальная избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) отказала в регистрации для участия выборах депутатов городской думы Марку Вануйто, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в городском избиркоме. «Партия никак не проявляет себя в регионе и вряд ли бы получила поддержку общественности. Тем не менее, власти решили не рисковать», — сообщили инсайдеры корреспонденту URA.RU. Формальной причиной отказа послужили отсутствие необходимых документов и банковской справки в соответствии с законодательством. Избирком подтвердил информацию корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о том, как депутату-оппозиционеру Александру Бондарчуку отказали в участии в участии в выборах в думу Ноябрьска. Все 19 подписей, собранных политиком в поддержку его самовыдвижения, признали недействительными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территориальная избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) отказала в регистрации для участия выборах депутатов городской думы Марку Вануйто, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в городском избиркоме. «Партия никак не проявляет себя в регионе и вряд ли бы получила поддержку общественности. Тем не менее, власти решили не рисковать», — сообщили инсайдеры корреспонденту URA.RU. Формальной причиной отказа послужили отсутствие необходимых документов и банковской справки в соответствии с законодательством. Избирком подтвердил информацию корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о том, как депутату-оппозиционеру Александру Бондарчуку отказали в участии в участии в выборах в думу Ноябрьска. Все 19 подписей, собранных политиком в поддержку его самовыдвижения, признали недействительными.