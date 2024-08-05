Кандидата от «Гражданской инициативы» не пустили на выборы в ЯНАО

Избирком Салехарда отказал в регистрации Марку Вануйто
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосование
Молодой кандидат покинул выборную гонку на этапе регистрации Фото:

Территориальная избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) отказала в регистрации для участия выборах депутатов городской думы Марку Вануйто, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в городском избиркоме.

«Партия никак не проявляет себя в регионе и вряд ли бы получила поддержку общественности. Тем не менее, власти решили не рисковать», — сообщили инсайдеры корреспонденту URA.RU.

Формальной причиной отказа послужили отсутствие необходимых документов и банковской справки в соответствии с законодательством. Избирком подтвердил информацию корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о том, как депутату-оппозиционеру Александру Бондарчуку отказали в участии в участии в выборах в думу Ноябрьска. Все 19 подписей, собранных политиком в поддержку его самовыдвижения, признали недействительными.

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Территориальная избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) отказала в регистрации для участия выборах депутатов городской думы Марку Вануйто, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». Об этом сообщили в городском избиркоме. «Партия никак не проявляет себя в регионе и вряд ли бы получила поддержку общественности. Тем не менее, власти решили не рисковать», — сообщили инсайдеры корреспонденту URA.RU. Формальной причиной отказа послужили отсутствие необходимых документов и банковской справки в соответствии с законодательством. Избирком подтвердил информацию корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU сообщало о том, как депутату-оппозиционеру Александру Бондарчуку отказали в участии в участии в выборах в думу Ноябрьска. Все 19 подписей, собранных политиком в поддержку его самовыдвижения, признали недействительными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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