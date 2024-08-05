Сотни погибших и побег премьер-министра: что известно о беспорядках в Бангладеше

Премьер-министр Бангладеш Хасина просит убежища в Британии на фоне протестов

05 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Бангладеш проходят массовые акции протеста Фото: Zuma / TASS В Бангладеш возобновились студенческие протесты. Их участники требуют наказать виновных в гибели людей во время июльских акций. На фоне массовых беспорядков премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку. О причинах протеста, погибших и пострадавших, а также о реакции властей — в материале URA.RU. Причины протеста и обстановка в стране В начале июля в Бангладеш начались студенческие протесты против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Эта система резервирует 30% государственных должностей для членов семей ветеранов. По мнению протестующих, квоты дискриминируют остальное население страны. Люди критиковали правительство за недостаточные меры по борьбе с безработицей. Тогда обстановка накалялась, и в результате беспорядков, по данным СМИ, в стране арестовали минимум 10 тысяч человек. Протесты возобновились 4 августа в Дакке и других городах. Протестующие стали требовать отставки премьер-министра страны Шейх Хасины, а организаторы акций начали призывать поучаствовать в «марше на Дакку». Участники беспорядков разгромили резиденцию главы МВД Асадуззамана Хана и начали штурм резиденции премьер-министра. Жертвы В ходе протестов в Бангладеш погибло примерно 250 человек, сообщает Reuters. Еще тысячи получили ранения различной степени тяжести. В июле во время студенческих беспорядков погибли по меньшей мере 150 человек. Протестующие применяли насилие, в результате чего тысячи человек были ранены. Реакция властей на беспорядки В воскресенье, 4 августа, правительство Бангладеш объявило бессрочный общенациональный комендантский час и объявило три дня с понедельника выходными. Сейчас в стране блокируют соцсети и отключают интернет, уже остановили железнодорожные перевозки и закрыли швейные фабрики. Кроме того, была прекращена работа международного аэропорта Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш. Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне этих беспорядков ушла в отставку. Предполагали, что она могла сбежать в Финляндию. Хасина вылетела на военном вертолете в Индию. Она приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде. Кроме того, Хасина попросила убежища в Великобритании. На фоне отставки премьера главнокомандующий армии Бангладеша Вакер-Уз-Заман заявил, что в стране сформируют временное правительство. В ближайшее время также организуют встречу с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бангладеш возобновились студенческие протесты. Их участники требуют наказать виновных в гибели людей во время июльских акций. На фоне массовых беспорядков премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку. О причинах протеста, погибших и пострадавших, а также о реакции властей — в материале URA.RU. В начале июля в Бангладеш начались студенческие протесты против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Эта система резервирует 30% государственных должностей для членов семей ветеранов. По мнению протестующих, квоты дискриминируют остальное население страны. Люди критиковали правительство за недостаточные меры по борьбе с безработицей. Тогда обстановка накалялась, и в результате беспорядков, по данным СМИ, в стране арестовали минимум 10 тысяч человек. Протесты возобновились 4 августа в Дакке и других городах. Протестующие стали требовать отставки премьер-министра страны Шейх Хасины, а организаторы акций начали призывать поучаствовать в «марше на Дакку». Участники беспорядков разгромили резиденцию главы МВД Асадуззамана Хана и начали штурм резиденции премьер-министра. В ходе протестов в Бангладеш погибло примерно 250 человек, сообщает Reuters. Еще тысячи получили ранения различной степени тяжести. В июле во время студенческих беспорядков погибли по меньшей мере 150 человек. Протестующие применяли насилие, в результате чего тысячи человек были ранены. В воскресенье, 4 августа, правительство Бангладеш объявило бессрочный общенациональный комендантский час и объявило три дня с понедельника выходными. Сейчас в стране блокируют соцсети и отключают интернет, уже остановили железнодорожные перевозки и закрыли швейные фабрики. Кроме того, была прекращена работа международного аэропорта Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш. Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне этих беспорядков ушла в отставку. Предполагали, что она могла сбежать в Финляндию. Хасина вылетела на военном вертолете в Индию. Она приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде. Кроме того, Хасина попросила убежища в Великобритании. На фоне отставки премьера главнокомандующий армии Бангладеша Вакер-Уз-Заман заявил, что в стране сформируют временное правительство. В ближайшее время также организуют встречу с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.