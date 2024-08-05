Заместители тюменского губернатора продолжат исполнять обязанности арестованного коллеги

Моор продлил действие документа о передаче полномочий его арестованного зама

05 августа 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Коллеги Вахрина продолжат исполнять его обязанности до 6 ноября Фото: Николай Бастриков © URA.RU Губернатор Тюменской области до 6 ноября продлил действие постановления, согласно которому полномочия замгубернатора Вячеслава Вахрина были временно распределены между его коллегами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил срок действия постановления „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“. Срок продлен до 6 ноября 2024 года», — сообщил в инфоцентре властей. Ранее URA.RU писало, что полномочия замгубернатора Вячеслава Вахрина были распределены между другими замами. Сам Вахрин находится под арестом, однако отрицает обвинения во вменяемом ему преступлении — получении взятки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области до 6 ноября продлил действие постановления, согласно которому полномочия замгубернатора Вячеслава Вахрина были временно распределены между его коллегами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил срок действия постановления „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“. Срок продлен до 6 ноября 2024 года», — сообщил в инфоцентре властей. Ранее URA.RU писало, что полномочия замгубернатора Вячеслава Вахрина были распределены между другими замами. Сам Вахрин находится под арестом, однако отрицает обвинения во вменяемом ему преступлении — получении взятки.