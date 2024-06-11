В тюменском правительстве нашли замену арестованному замгубернатора

В Тюмени обязанности арестованного замгубернатора Вахрина передали его коллегам
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахрина отправили в СИЗО до 6 августа
Вахрина отправили в СИЗО до 6 августа Фото:

Обязанности замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, ранее арестованного в Москве по подозрению во взяточничестве, распределили между его коллегами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«С 11 июня до 6 августа полномочия замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина перераспределены между другими заместителями губернатора. Сергею Шустову поручено координировать и контролировать деятельность департамента ЖКХ и Государственной жилищной инспекции региона. Кроме того, он возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.

Произошли и другие изменения. В частности, замгубернатора Андрей Пантелеев временно будет координировать деятельность департамента тарифной и ценовой политики и Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Также он возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе региона. Заместителю губернатора Павлу Белявскому поручено контролировать деятельность департамента информатизации.

Как ранее писало URA.RU, в Москве 8 июня арестовали замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также в СИЗО по данному делу отправили тюменского бизнесмена Алексея Гоцыка. 

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Обязанности замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, ранее арестованного в Москве по подозрению во взяточничестве, распределили между его коллегами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 11 июня до 6 августа полномочия замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина перераспределены между другими заместителями губернатора. Сергею Шустову поручено координировать и контролировать деятельность департамента ЖКХ и Государственной жилищной инспекции региона. Кроме того, он возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области», — сообщили в инфоцентре. Произошли и другие изменения. В частности, замгубернатора Андрей Пантелеев временно будет координировать деятельность департамента тарифной и ценовой политики и Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Также он возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе региона. Заместителю губернатора Павлу Белявскому поручено контролировать деятельность департамента информатизации. Как ранее писало URA.RU, в Москве 8 июня арестовали замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также в СИЗО по данному делу отправили тюменского бизнесмена Алексея Гоцыка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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