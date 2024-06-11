В тюменском правительстве нашли замену арестованному замгубернатора

Обязанности замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, ранее арестованного в Москве по подозрению во взяточничестве, распределили между его коллегами. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«С 11 июня до 6 августа полномочия замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина перераспределены между другими заместителями губернатора. Сергею Шустову поручено координировать и контролировать деятельность департамента ЖКХ и Государственной жилищной инспекции региона. Кроме того, он возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области», — сообщили в инфоцентре.
Произошли и другие изменения. В частности, замгубернатора Андрей Пантелеев временно будет координировать деятельность департамента тарифной и ценовой политики и Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Также он возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе региона. Заместителю губернатора Павлу Белявскому поручено контролировать деятельность департамента информатизации.
Как ранее писало URA.RU, в Москве 8 июня арестовали замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также в СИЗО по данному делу отправили тюменского бизнесмена Алексея Гоцыка.
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