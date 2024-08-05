В Венгрии заявили, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани

Сийярто: высок риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке, ситуация — на грани
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Петер Сийярто, Министр иностранных дел Венгрии, на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024). День второй., Сийярто Петер
Петер Сийярто заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани эскалации Фото:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о проведении телефонных переговоров с главами МИД Израиля и Ирана. По итогам разговоров политики подтвердили, что ситуация на Ближнем Востоке рискует перейти в стадию эскалации.

«Сегодня я говорил по телефону с израильским коллегой Исраэлем Кацем и иранским коллегой Али Багери Кяни, разговоры с которыми, к сожалению, еще раз подтвердили, что мы находимся на грани», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против новых атак на Израиль и прилагает усилия, чтобы предотвратить возможное начало масштабного регионального конфликта.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о проведении телефонных переговоров с главами МИД Израиля и Ирана. По итогам разговоров политики подтвердили, что ситуация на Ближнем Востоке рискует перейти в стадию эскалации. «Сегодня я говорил по телефону с израильским коллегой Исраэлем Кацем и иранским коллегой Али Багери Кяни, разговоры с которыми, к сожалению, еще раз подтвердили, что мы находимся на грани», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против новых атак на Израиль и прилагает усилия, чтобы предотвратить возможное начало масштабного регионального конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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